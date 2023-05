Die Marke Royal Enfield zeigt keinerlei Anzeichen einer Verlangsamung. Nachdem der Hersteller bereits einen neuen Verkaufsrekord verzeichnete, erhält er nun beträchtliche Finanzierung von Eicher Motors Limited, dem Eigentümer der Marke.

Im vergangenen Geschäftsjahr konnte Royal Enfield einen beeindruckenden Verkauf von 834.895 Motorrädern verzeichnen, was einem Anstieg von 38,4 % im Vergleich zum Vorjahr (602.268 Maschinen) entspricht. Auch die Exportzahlen in ausländische Märkte erreichten Rekordwerte, wobei die Anzahl der exportierten Maschinen die Marke von 100.000 Stück überstieg. Der Markeninhaber hegt selbstverständlich Ambitionen auf weitere Erfolge und plant daher, im Geschäftsjahr 2024 rund 121 Millionen US-Dollar zu investieren. Dieses Kapital wird sowohl für die Entwicklung von Verbrennungsmotoren als auch für die Arbeit an elektrischen Modellen verwendet.

Siddhartha Lal, CEO von Eicher Motors, bestätigte das atemberaubende Tempo bei der Entwicklung von Elektromotorrädern. Royal Enfield arbeitet in diesem Bereich eng mit Stark Future zusammen, einem spanischen Hersteller von Elektromotorrädern, an dem Eicher Motors 50 Millionen Euro investierte und somit einen Anteil von 10,35 % erwarb.

In diesem Jahr hat Royal Enfield bereits die Modelle Hunter 350 und Super Meteor 650 in seine Modellpalette aufgenommen. Des Weiteren befinden sich weitere Modelle in der Entwicklung. Indische Medien berichten über die Himalayan 450, Shotgun 650 und Interceptor Bear 650 als kommende Neuheiten.