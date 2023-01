Die neue Royal Enfield Super Meteor 650

Dieses Motorrad hat die Chance, die Herzen von Cruiser-Liebhabern zu erobern. Es ist klassisch, aber nicht protzig. Der Motor „gurgelt“ angenehm, und die Touring-Version animiert zum Reisen.

Letzten Jahre präsentierte Royal Enfield die Super Meteor 650 in zwei Versionen – klassisch und eine Touring-Variante. Der Ehrgeiz des Herstellers ist es, sich eine Position im Medium-Cruiser-Segment zu erobern, das in Europa Erfolgschancen hat, da die Konkurrenz in dieser Klasse recht schwach aufgestellt ist.

Die Super Meteor 650 wird von einem sehr erfolgreichen 648-ccm-Zweizylinder-Reihenmotor angetrieben. Diese Einheit, die in den Modellen Interceptor und Continental GT verwendet wird, entwickelt 47 PS. Das maximale Drehmoment beträgt 52 Nm. Der Motor zeichnet sich durch ein sehr angenehmes Laufverhalten aus – er mag niedrige Drehzahlen und „gurgelt“ charakteristisch beim Beschleunigen.

Das Modell Super Meteor wird vor allem Liebhaber von Motorradklassikern ansprechen. Konservative Linienführung, seit Mitte des 20. Jahrhunderts fast unverändert. Oldschool und gleichzeitig extrem real – Royal Enfield ist wohl die einzige Marke, die nicht vorgibt, Retro zu sein, sie ist es einfach.

Die kleinsten Details sind verfeinert, das Motorrad ist mit LED-Beleuchtung und ABS ausgestattet, außerdem gibt es eine Reihe von Zubehörteilen, die jede Reise angenehmer machen – z.B. eine Windschutzscheibe, eine Beifahrer-Rückenlehne oder Seitentaschen.

