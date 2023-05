Kürzlich sind Informationen aufgetaucht, dass Royal Enfield den Namen „Bear“ schützen lässt und damit auf eine mögliche zukünftige Version des Retro-Roadsters hinweist.

Der Royal Enfield Interceptor 650 ist zweifellos eines der erfolgreichsten Modelle, die von Royal Enfield herausgebracht wurden. Zusammen mit seinem sportlicheren Geschwistermodell, der Royal Enfield Continental GT 650, hat die Interceptor dazu beigetragen, dem indischen Hersteller zu globalem Ruhm zu verhelfen und ihn als Marke zu etablieren, die stilvolle und beeindruckend leistungsstarke Motorräder zu einem erschwinglichen Preis anbietet.

Für das Modelljahr 2023 hat Royal Enfield die 650 Twins mit schlauchlosen Reifen und Schmiederädern ausgestattet. Dieses Upgrade wurde von vielen Enthusiasten begrüßt, die nach mehr Leistung aus ihren Motorrädern suchen. Die neuen schlauchlosen Schmiederäder sparen Gewicht, verbessern die Handhabung und erweitern die Auswahl an Reifen, die auf den Felgen montiert werden können.

Trotzdem scheint es so, als würde Royal Enfield nicht damit aufhören, neue Versionen des Interceptor 650 herauszubringen. In Indien, der Heimat von Royal Enfield, hat Eicher Motors Limited, das Mutterunternehmen von Royal Enfield, kürzlich ein Patent eingereicht, um den Namen „Royal Enfield Interceptor Bear 650“ zu schützen. Was genau das bedeutet, ist noch nicht klar, da Enfield keine Ankündigungen gemacht oder Informationen zu einer kommenden Interceptor 650-Variante veröffentlicht hat.

Das hat jedoch Enthusiasten nicht davon abgehalten, Spekulationen anzustellen. Schließlich ging es bei Royal Enfield schon immer darum, die Motorräder anzupassen, und das Unternehmen hat bereits verschiedene Sondereditionen seiner Modelle herausgebracht. Es wird spekuliert, dass der „Bear“ eine Scrambler-Version der Interceptor 650 sein könnte, die für den Offroad-Einsatz geeignet ist. Darüber hinaus können wir sicherlich davon ausgehen, dass das Motorrad eine besondere Lackierung und spezielle Anbauteile haben wird.

In Bezug auf die Leistung können wir davon ausgehen, dass sich bei dem Sondermodell nicht viel ändern wird. Es wird höchstwahrscheinlich seinen 648 cm³ großen luftgekühlten Parallel-Twin-Motor behalten, der 47 PS und 52 Nm Drehmoment liefert. Wenn jedoch tatsächlich eine neue Version des Royal Enfield Interceptor 650 in Entwicklung ist, besteht die Wahrscheinlichkeit, dass sie im dritten Quartal 2023 auf den Markt kommt.