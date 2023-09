Harley-Davidson und Hero MotoCorp haben vor kurzem das X440-Modell vorgestellt, und bereits kursieren Gerüchte über ein weiteres kostengünstiges Motorrad mit einem noch kleineren Hubraum.

Obwohl die Harley-Davidson Street 500 und 750 in der Vergangenheit nicht den gewünschten Erfolg erzielt haben, hat das X440-Modell gezeigt, dass indische Motorradenthusiasten, wenn die richtigen Maßnahmen ergriffen werden, bereit sind, auf Premium-Maschinen umzusteigen. Der Vorverkauf des X440 war so erfolgreich, dass die Annahme von Bestellungen vorübergehend gestoppt werden musste. Nun steht fest, dass Harley und Hero bereits an einer weiteren Maschine mit einem noch kleineren Motor arbeiten.

Laut indischen Medienberichten wird das nächste Motorrad mit einem 210-ccm-Motor ausgestattet sein, der aus dem Hero Karizma XMR stammt. Dieser flüssigkeitsgekühlte Einzylindermotor erzeugt eine Spitzenleistung von 25,15 PS und ein maximales Drehmoment von 20,4 Nm.

Ein kleinerer Motor bedeutet natürlich auch einen niedrigeren Preis, günstigere Versicherungskosten und reduzierte Betriebskosten. In Indien wächst der Markt für Motorräder mit einem Hubraum von weniger als 300 cm³ stetig, daher könnte das geplante Harley-Davidson X210-Modell hier auf fruchtbaren Boden stoßen. Es gibt sogar Spekulationen über ähnliche Pläne für den chinesischen Markt, wo ein kleines Harley-Modell mit der Bezeichnung X250 (neben den bereits erhältlichen X300 und X500) in Betracht gezogen wird.

Diese strategische Erweiterung des Produktangebots könnte Harley-Davidson dabei helfen, in aufstrebenden Märkten Fuß zu fassen und eine breitere Palette von Motorradliebhabern anzusprechen.