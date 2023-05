Harley-Davidson hat beschlossen, sich mit ausländischen Partnern auf dem asiatischen Markt zu verbünden. Die ersten Ergebnisse dieser Partnerschaft in Form der Modelle X350 und X500, die in China vorgestellt wurden, sind bereits beeindruckend. Obwohl diese Motorräder in Zusammenarbeit mit dem chinesischen Motorradriesen Qianjiang hergestellt wurden, sind sie nicht die einzigen.

Harley-Davidson hat auch eine Partnerschaft mit dem indischen Motorradhersteller Hero MotoCorp geschlossen. Hero MotoCorp ist seit Jahren eine äußerst beliebte Marke auf dem indischen Markt sowie in benachbarten asiatischen Ländern. Obwohl die Marke bisher hauptsächlich auf Motorräder mit kleinem Hubraum für den Pendelverkehr fokussiert war, betritt sie mit dem Cruiser, der in Zusammenarbeit mit Harley-Davidson entwickelt wurde, eine neue Kategorie. Obwohl das neue Modell offiziell erst am 4. Juli 2023 vorgestellt werden soll, hat Harley-Davidson Indien beschlossen, ein paar Bilder des neuen Motorrads zu veröffentlichen.

Bereits im April haben wir darüber berichtet, dass ein neues Motorrad von Harley-Davidson mit der Bezeichnung 4XX auf dem Weg ist. Das X440 ist das neueste Modell in der Reihe und folgt der Namenskonvention und dem Design den chinesischen Geschwistern X350 und X500. Im Vergleich zu den größeren Cruisern in Harleys Produktpalette ist das X440 jedoch kürzer und kompakter, was ihm eher das Aussehen eines Naked Bikes als eines Cruisers verleiht. Die mittig platzierten Fußrasten und der relativ hohe Lenker ermöglichen zudem eine ziemlich neutrale Fahrerposition.

Was das Design betrifft, ist unverkennbar, dass es sich hierbei um eine Harley handelt. Ein runder LED-Scheinwerfer mit dem eingravierten Harley-Davidson-Logo zieht sofort die Aufmerksamkeit auf sich. Die Karosserie ist minimalistisch und abgerundet, aber dennoch modern gestaltet. Die Leichtmetallräder des Motorrads sind eindeutig von früheren Versionen des Sportster-Modells inspiriert, was dem Bike eine gewisse Illusion von Größe verleiht.

In Bezug auf die Leistung hat Harley-Davidson noch keine konkreten Details veröffentlicht. Es ist jedoch klar erkennbar, dass der Motor ein Einzylinder ist. Wahrscheinlich handelt es sich um einen luft- und ölgekühlten Motor mit einem Hubraum von etwa 440 ccm.

Sobald dieses Motorrad auf den Markt kommt, wird es sicherlich ernstzunehmende Konkurrenz für etablierte Modelle im indischen Retro-Bike-Segment darstellen. Es wird sich mit den Royal Enfield Classic und Meteor 350 sowie der Benelli Imperiale 400 messen müssen.