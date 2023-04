Harley-Davidson und QJ Motors haben ihre Zusammenarbeit fortgesetzt und das zweite Produkt ihrer Partnerschaft, das X 500, offiziell vorgestellt. Das X 500 wird wie das X 350 erstmal ausschließlich für den chinesischen Markt produziert. Es gibt aber Anzeichen dafür, dass sie in naher Zukunft in anderen Ländern erhältlich sein wird.

Das Design des X 500 wurde von der legendären Sportster inspiriert. Während der Tank jedoch nicht die ikonische Erdnuss-Form aufweist, erinnert der hintere Kotflügel an die klassischen Sportster-Modelle. Das Motorrad wurde um die Technologie des Benelli Leoncino 500 von QJ Motors herum entwickelt, was dazu führte, dass der Motor, der Auspuff, der Stahlrohrrahmen, die Räder und die Federung fast identisch mit dem Leoncino sind.

Der flüssigkeitsgekühlte 500ccm-Reihenzweizylindermotor ist mit einer Kraftstoffeinspritzung ausgestattet und erreicht bei 6000 U/min ein Drehmoment von 46 Nm und bei 8500 U/min eine Leistung von 48 PS. Das Motorrad ist damit auch für A2-Führerschein-Besitzer in Europa zugänglich, sofern es jemals auf den europäischen Markt kommt. Das Getriebe verfügt über 6 Gänge und das Motorrad kann eine Höchstgeschwindigkeit von 160 km/h erreichen.

Die Federung des Motorrads besteht aus einer 50mm Upside-down-Telegabel und einem einzelnen hinteren Stoßdämpfer mit einstellbarer Dämpfung und Vorspannung. Die Federungshöhe wurde von Harley-Davidson nicht angegeben, aber wenn sie identisch mit der Leoncino ist, beträgt sie vorne 129 mm und hinten 115 mm. Das Bremssystem besteht aus 320-mm-Doppelscheiben mit Vierkolbenzangen vorne und einer 260-mm-Scheibenbremse mit einer Einkolbenzange hinten. ABS ist serienmäßig.

Das X 500 ist mit 17-Zoll-Gussaluminiumrädern und Maxxis Supermaxx ST-Reifen ausgestattet, mit einem 120/70-ZR17/58W-Reifen vorne und einem 160/60-ZR17/69W-Reifen hinten. Die mittig montierten Fußsteuerungen und der erhöhte Lenker sorgen für eine neutrale Fahrposition, und die Sitzhöhe von 82 cm ist im Vergleich zu anderen Harley-Modellen hoch.

Zu den Höhepunkten des neuen Harley-Davidson X 500 gehören ihr angegebenes Gewicht von 199 kg, ein 13-Liter-Tank und eine LED-Beleuchtung. Es stehen drei Farboptionen zur Verfügung: Orange, Silber und das immer beliebte Vivid Black. Der Preis für das Motorrad liegt bei umgerechnet 5900 Euro.

Der Harley-Davidson X 500 wird zusammen mit der X 350 ab dem Jahr 2023 hauptsächlich in Asien erhältlich sein. Eine Veröffentlichung auf dem europäischen oder deutschen Markt wurde bislang noch nicht kommuniziert. Es gibt jedoch Hinweise darauf, da die Benelli Leoncino 500, die ebenfalls von Qianjiang in China hergestellt wird, bereits in Deutschland erhältlich ist.