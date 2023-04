Harley-Davidson 4XX made in Indien

Harley-Davidson plant eine Offensive im Bereich kleiner Motorräder in Asien. Das Unternehmen arbeitet mit Hero MotoCorp zusammen, um ein weiteres kleines Harley-Modell zu entwickeln und zu produzieren.

Bereits vor Kurzem stellte Harley das Modell X350 vor, das in Zusammenarbeit mit dem chinesischen Unternehmen QJMotor entstanden ist. Jetzt sind Informationen zu einem weiteren kleinen Harley-Modell aufgetaucht, das in Indien in Zusammenarbeit mit Hero MotoCorp produziert wird.

Im Jahr 2021 gab es bereits Gerüchte über eine Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen für Motorräder mit geringem bis mittlerem Hubraum. Angesichts Indiens als größtem Motorradmarkt der Welt wurde auch über die Produktion von Harleys für den indischen Markt durch Hero diskutiert.

Das neue Modell wird voraussichtlich die Bezeichnung HD4XX tragen und von einem luft- und ölgekühlten Einzylindermotor mit einem Hubraum von 400 bis 450 ccm angetrieben werden, der vollständig von Hero MotoCorp entwickelt wurde. Ebenso hat Hero den Stahlrohrrahmen, in dem der Motor montiert ist, entwickelt. Obwohl detaillierte Spezifikationen noch nicht verfügbar sind, wird erwartet, dass das Motorrad etwa 30 PS leisten wird. Es wird voraussichtlich im Juli oder August 2023 debütieren und das erste Motorrad mit diesem Motor auf dem Markt sein. Es ist auch wahrscheinlich, dass dieser Motor in weiteren Hero- und Harley-Motorrädern zum Einsatz kommen wird.

Harley-Davidson scheint bei der Entwicklung des Designs seine größten Beiträge geleistet zu haben. Zu den Details des neuen Modells gehören LED-Beleuchtung vorne und hinten, Upside-down-Gabeln vorne, ByBre-Bremsen sowie Ceat-Reifen auf Leichtmetallrädern (17 Zoll vorne und 18 Zoll hinten). Der Scheinwerfer soll dem des Modells X350 ähneln.

Die vollständigen Spezifikationen werden nach der offiziellen Enthüllung verfügbar sein. Der Preis wird voraussichtlich bei etwa 2.800 Euro liegen.