Wird eine Suzuki GSX-8R geplant?

Es gibt Hinweise in der japanischen Motorradpresse, dass Suzuki möglicherweise ein Sportmotorrad auf Basis der GSX-8S entwickeln könnte, das potenziell als GSX-8R auf den Markt kommen könnte.

Die GSX-8S und die V-Strom 800DE wurden Ende des letzten Jahres eingeführt und stellen die ersten komplett neuen Modelle von Suzuki seit einiger Zeit dar. Diese Veröffentlichungen markierten den Beginn einer neuen Motorenplattform für die japanische Marke.

Der Fokus liegt nun nicht mehr ausschließlich auf Naked-Bikes, sondern alle Augen richten sich auf die Möglichkeiten, die sich mit dieser neuen Plattform bieten. Es wird viel darüber spekuliert, dass Suzuki möglicherweise in naher Zukunft ein neues Sportmotorrad präsentieren könnte. Dies wäre für das Unternehmen ein interessanter Schritt, insbesondere vor dem Hintergrund, dass kürzlich das ikonische GSX-R1000-Modell aus dem Sortiment genommen wurde und Suzuki offiziell den Rückzug aus dem Motorsport angekündigt hat. Wenn man sich die aktuelle Website von Suzuki ansieht, sind nur die Hayabusa und die GSX-R125 eindeutig als „Sportmotorräder“ erkennbar. Eine potenzielle GSX-8R könnte dem Sortiment mehr Tiefe verleihen und die Lücke füllen, die das beliebte SV650-Sportmotorrad hinterlassen hat.

Falls Suzuki tatsächlich an einer GSX-8R arbeitet, würde sie einen interessanten Platz in der Motorradwelt einnehmen und wahrscheinlich bald von der viel diskutierten Yamaha R9 begleitet werden, an der angeblich ebenfalls gearbeitet wird.