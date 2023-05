Honda, Kawasaki, Suzuki und Yamaha schließen sich zusammen

Die vier großen Motorradhersteller Japans haben einen mutigen Plan verkündet: Sie werden gemeinsam an der Entwicklung von wasserstoffbetriebenen Motorradmotoren arbeiten. Bei einer Pressekonferenz in Tokio gaben die Führungskräfte von Honda, Kawasaki, Suzuki und Yamaha die Gründung von HySE bekannt, was für „Hydrogen Small Mobility and Engine Technology“ steht.

Zusätzlich zu den vier führenden japanischen Motorradherstellern werden auch Kawasaki Heavy Industries Limited und Toyota Motor Corporation als Sondermitglieder HySE beitreten. Während sich HySE mit Motorradmotoren befassen wird, plant es auch die Entwicklung anderer wasserstoffbetriebener Motoren für kleine Mobilitätsbedürfnisse.

Worin wird sich die neu gegründete Organisation HySE hauptsächlich engagieren?

Die Unternehmen haben gemeinsam einen Plan verkündet, sich auf drei Hauptbereiche der Forschung und Entwicklung zu konzentrieren:

Forschung zu wasserstoffbetriebenen Motoren,

Untersuchung des Wasserstoff-Tankstellensystems,

Untersuchung des Kraftstoffversorgungssystems.

Diese Vorhaben sind zweifellos anspruchsvoll und wichtig, daher ist es erfreulich, dass die vier Unternehmen (zusammen mit KHI und Toyota Motors) ihre Entwicklungsanstrengungen gemeinsam unternehmen. Während in einigen Bereichen Fortschritte bei Elektrofahrzeuge erzielt wurden, gibt es andere Bereiche, in denen es äußerst schwierig sein wird (wenn überhaupt), eine CO2-Reduzierung zu erreichen. Die meisten Menschen, Unternehmen und Regierungen erkennen mittlerweile die Notwendigkeit, die Kohlenstoffdioxidemissionen zum Wohl aller Lebewesen auf dem Planeten zu reduzieren. Doch der tatsächliche Weg dorthin erfordert mehrere gute Ideen, Forschung und Entwicklung.

Interessanterweise hat Kawasaki bereits im März 2023 die Marke und das Logo HySE registriert. In der Anmeldung wurde angegeben, dass der Name sich auf Wasserstoffmotoren für Fahrzeuge bezieht. Es stellt sich nun jedoch heraus, dass es sich um eine gemeinsame Initiative von vier japanischen Marken handelt. Kawasaki scheint jedoch dem Ziel am nächsten zu sein, da sie bereits 2022 ein ATV-Fahrzeug mit einem wasserstoffbetriebenen Motor hatten. Vertreter der japanischen Marken betonen oft, dass Elektromobilität im Bereich der Urban Mobility für Zweiräder gut geeignet ist, aber für größere Motorräder sei es besser, eine Alternative zu entwickeln, und diese Alternative ist genau der Wasserstoff.

Sauberer Wasserstoff (manchmal auch als grüner Wasserstoff bezeichnet) ist theoretisch möglich. Leider war es in der Vergangenheit auch teuer, ihn herzustellen. Die meisten Unternehmen möchten Geld verdienen, daher suchen sie nach den kostengünstigsten Möglichkeiten, um ihre Ziele zu erreichen. Das bedeutet, dass die Möglichkeit von sauberem Wasserstoff häufig nur auf dem Papier besteht.

Wir freuen uns darauf, in Zukunft die Ergebnisse der Forschung von HySE zu sehen, und wir werden Sie sicherlich über alle neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden halten.