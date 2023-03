Als alternative Energiequelle ist Wasserstoff sehr vielversprechend. Leider wird in der Welt, in der wir derzeit leben, der meiste Wasserstoff aus fossilen Brennstoffen erzeugt. Der aktuelle „grüne Wasserstoff“ ist eine Möglichkeit, aber die Produktionskosten sind ziemlich hoch, daher werden nur wenige Unternehmen bereit sein, in Wasserstoff zu investieren.

Forscher des Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) in Australien behaupten, sie hätten eine Lösung bereit. Mehr als die Lösung, sagen sie. Sie haben einen Weg gefunden, nachhaltigen Wasserstoff aus Meerwasser herzustellen, der, wenn sich ihre Forschung als richtig und zuverlässig erweist, die Entwicklung von Wasserstoff in der Automobil- und Zweiradwelt vollständig verändern könnte.

Das Team von RMIT-Forschern unter der Leitung von Dr. Nasir Mahmood veröffentlichte die Forschungsergebnisse am 8. Februar 2023 in der Fachzeitschrift Wiley Nano Micro Small. Gleichzeitig wurde eine vorläufige Patentanmeldung für diese Methode eingereicht.

Um mit den derzeitigen Praktiken Wasserstoff aus Meerwasser herzustellen, erzeugen die zur Elektrolyse des Wassers verwendeten Katalysatoren am Ende Chlor als Nebenprodukt. Die Produktion von Wasserstoff in großem Maße würde am Ende dazu führen, dass nicht nachhaltige Mengen dieses Chlors produziert werden und dadurch der Umwelt auf unterschiedliche Weise schädigen könnten. Ein Problem zu lösen, indem man ein neues Problem schafft, scheint nicht die Lösung zu sein. Das Team von Dr. Mahmood bestätigte, dass es einen Weg gefunden hat, es vollständig zu vermeiden und dennoch das gewünschte Ergebnis der Produktion von Wasserstoff aus Meerwasser zu erzielen.