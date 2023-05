Ducati bricht erneut seinen Verkaufsrekord für Motorräder

Nach einem rekordverdächtigen Jahr 2022 plant Ducati keine Verlangsamung. Obwohl die Multistrada V4-Familie weiterhin der Antriebsmotor für den Verkauf bleibt, erfreut sich das DesertX-Modell immer größerer Beliebtheit. Das Motorrad wurde im letzten Jahr eingeführt und hat im ersten Quartal 2023 die Scrambler-Familie vom Podest verdrängt.

Im ersten Quartal 2023 konnte Ducati 14.725 Motorräder an Kunden ausliefern, was einem Anstieg von 9 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die besten Märkte waren Italien, wo 2.717 Motorräder verkauft wurden – ein Anstieg von 7 % gegenüber dem Vorjahr – sowie die USA mit 1.677 verkauften Maschinen, was einem bemerkenswerten Anstieg von ganzen 21 % entspricht. Auf dem Podest schließt Deutschland ab, wo der Verkauf im ersten Quartal um ebenfalls 21 % gestiegen ist und 1.666 Einheiten erreichte.

Das am meisten nachgefragte Modell ist die Multistrada V4 mit 2.668 verkauften Einheiten, gefolgt von dem Monster mit 2.005 verkauften Einheiten. Den dritten Platz belegt das DesertX-Modell, das von 1.442 Kunden ausgewählt wurde. Ducati ist in über 90 Ländern vertreten und verfügt über ein Netz von mehr als 800 Salons. In diesem Jahr werden weitere 55 Händler hinzukommen.