Ducati beginnt mit der Produktion der Multistrada V4 Rally

Bereits Ende 2022 enthüllte Ducati ihre Weltpremiere des Jahres 2023. Vor genau 20 Jahren wurde in Borgo Panigale die erste Multistrada, die 1000, produziert – das Motorrad, das Ducatis Einstieg alt den Weltmarkt markierte. Nach der MotoGP Triple Crown und rekordverdächtigen Motorradverkäufen des Jahres 2022, beginnt jetzt die Produktion der neuen Multistrada V4 Rally 2023 – insbesondere für Liebhaber langer Reisen.

Die neueste Rally-Version bietet noch besseren Komfort für Fahrer und Beifahrer, eine größere Reichweite und eine noch ausgeprägtere Geländegängigkeit. Die Multistrada V4 Rally 2023 wird mit einem 1.158-ccm-V4-Granturismo-Motor (Leistung 170 PS) ausgestattet, welcher weniger Wartung benötigt (Wartung alle 60.000 km für die Ventilspielkontrolle und Ölservice alle 15.000 km bzw. 24 Monate). Diese Multistrada verfügt zudem über eine semiaktive Federung mit einem auf 200 mm vergrößerten Federweg, leichtere Speichenfelgen, verstärkten Motorschutz, breitere Fußrasten und eine hochmoderne Skyhook DSS EVO-Steuerungsstrategie. Diese Innovationen sollen dem Fahrer helfen auf unbefestigten Straßen noch besser zurechtzukommen. Eine höhere Windschutzscheibe, ein längeres Heck und das Gepäckpotenzial wurden für das Motorrad im Falle eines Beifahrers auf dem Sozius mehr nach hinten verlagert.

Zudem wird das neue Modell mit einem 6,5-Zoll-TFT-Farbdisplay und folgenden Sicherheitssystemen ausgestattet: Kurven-ABS, Ducati Cornering Lights (DCL), Ducati Wheelie Control (DWC) und Ducati Traction Control (DTC).

Die Ducati Multistrada V4 Rally wird ab Februar in den beiden Farben Ducati Red und Brushed Aluminium & Matt Black in drei Versionen: Radar, Adventure Travel & Radar und Full Adventure erhältlich sein. Das Ganze in „4|Ever Ducati“-Garantie (vier Jahre lang ohne Kilometerbegrenzung und Pannenservice in ganz Kontinentaleuropa).