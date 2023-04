Benelli präsentiert ein neues Sportbike

Benelli stellte das neue Tornado 402 Sportbike vor – mit bemerkenswerten technischen Merkmalen und einem brandneuen Motor.

Seit 2005 gehört die historische italienische Motorradmarke Benelli zum chinesischen Konzern Qianjiang. Obwohl einige Entwicklungs- und Designarbeiten für Benelli immer noch am Firmenhauptsitz in Pesaro, Italien, durchgeführt werden, ist allgemein bekannt, dass nur wenige ausgewählte Modelle diese Ehre erhalten. Der Rest von Benellis Motorrädern, wie das neu vorgestellte Tornado 402, wird in Qianjiangs Einrichtung in China entwickelt und hergestellt.

Benellis Tornado-Bezeichnung ist traditionell mit sportlichen Modellen verbunden. Das neue Tornado 402 ist, wie erwartet, ein vollverkleidetes Sportbike. Es ist jedoch erwähnenswert, dass die Motorgröße von 400 ccm für dieses Motorrad relevant ist, da es hauptsächlich in Ländern verkauft wird, in denen 400 ccm-Motorräder bereits als Premium-Optionen gelten oder in Gegenden mit Zulassungsbeschränkungen für Motorräder mit größerem Hubraum. Trotzdem wird damit gerechnet, dass dieses Motorrad sowohl in Asien als auch in Europa erhältlich sein wird.

Während es logisch gewesen wäre, wenn Benelli einen vorhandenen 400-ccm-Zweizylindermotor von Qianjiang oder QJ Motor übernommen hätte, scheint die Tornado 402 Variante einen neuen Motor zu haben. Der Motor leistet 48 PS bei 10.000 U/min, übertrifft damit die europäische Kategorie A2-Leistungsbeschränkung.

Der Rahmen des Tornado 402 verfügt über ein außergewöhnliches Merkmal: eine Aluminium-Einarmschwinge, die das Speichendesign des hinteren Rads perfekt hervorhebt. Der Stahlrohrrahmen ist mit einer Upside-Down-Telegabel ausgestattet, die jedoch nicht verstellbar ist. Die Telegabel stammt von Marzocchi, genauso wie das verstellbare Federbein im hinteren Teil des Rahmens. Das Bremssystem liefert Nissin – es besteht aus zwei 300-mm-Scheiben vorne und einer 250-mm-Scheibe hinten sowie serienmäßigem ABS.

Das Tornado 402 soll laut Angaben mit vollem 14,8-Liter-Tank ein Gewicht von 172 Kilogramm haben. Mit der niedrigen Sitzhöhe von unter 80 Zentimetern, genauer gesagt 785 Millimetern, ist es auch für Anfänger gut geeignet. Außerdem verfügt das neue Modell über eine umfangreiche Ausstattung, die unter anderem LED-Leuchten und einen großen Farbdisplay umfasst. Es gibt verschiedene Fahrmodi, eine Ganganzeige, eine Anzeige des Reifenluftdrucks und eine Smartphone-Konnektivität. Unterhalb des Displays befindet sich ein USB-Anschluss.

Eine bemerkenswerte technologische Komponente des neuen Benelli Tornado 402 ist eine integrierte Dashcam. Diese ist in das Windschild eingebaut und zeichnet den Verkehr auf. Das Videomaterial kann über eine App auf einem Smartphone gespeichert werden. Diese Funktion ist nicht nur wichtig, um angenehme Fahrten zu dokumentieren, sondern sorgt auch für Sicherheit und Schutz auf der Straße.

Die Verfügbarkeit des Benelli Tornado 402 in Europa ist noch unbekannt. Es wird zuerst in China auf den Markt kommen und kostet umgerechnet etwa 4.250 Euro.