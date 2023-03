Der chinesische Hersteller Zongshen bringt den Cyclone RC 401 R auf den Markt. Das einsteigerfreundliche Sportbike bekommt eine Einarmschwinge und eine einstellbare Federung.

Eine Einarmschwinge zu haben, wird normalerweise mit Leistung in Verbindung gebracht. Im Vergleich zu einer Standardschwinge kann eine Einarmschwinge manchmal leichter sein, auch die Wartung des Hinterrads ist viel einfacher. Eine Funktion, die einst nur bei High-End-Maschinen wie der Ducati Panigale zu finden war, sind Einarmschwingen heute zu einem Standard bei anfängerorientierten chinesischen Sportbikes geworden.

Einarmschwingen wurden bereits bei QJ Motor GS 550, Kove 400 RR und jetzt beim Zongshen RC 401 R verwendet. Tatsächlich scheint das neueste Sportbike des chinesischen Herstellers dem Rezept seiner Zweiradkollegen zu folgen. Es scheint klar zu sein, dass eine Einarmschwinge der must-have-Faktor heutiger made-in-China-Motorräder ist. Das neueste Modell Zongshengs basiert auf einem bereits bestehenden Modell in der Produktpalette des Herstellers, dem 2022 vorgestellten RC 401.

Das RC 401 R, welches als Update-Version des RC 401 vermarktet wird, unterscheidet sich durch die erwähnte Einarmschwinge sowie hochwertigere Komponenten, wie die einstellbare Federung von KYB oder die Scheibenbremsen von J.Juan (doppelten vorne und eine einzelne hinten) mit ABS von Bosch ausgestattet. Darüber hinaus sorgt der Zusatz „R“ im Modellnamen für deutlich mehr Sportlichkeit (z.B. durch niedrigere Clip-Ons).

Bei dem Motor unterscheidet sich das neue Modell nicht wirklich von dem Standard-RC 401, da es mit einem flüssigkeitsgekühlten Parallel-Twin-Motor mit 401 ccm Hubraum ausgestattet ist – mit einer Leistung von 45 PS bei 9.500 U/min. Die Höchstgeschwindigkeit soll 150 km/h betragen.

Was den Preis und die Verfügbarkeit betrifft, kostet der Zongshen Cyclone RC 401 R in China 31.980 Yuan, was umgerechnet 4477 Euro entspricht – dies stellt eine ziemlich überzeugende Alternative zu Mainstream-Maschinen dar. Derzeit ist noch nicht bekannt, ob Zongshen dieses Modell außerhalb China herausbringen wird.