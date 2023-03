Seit über einem Jahrzehnt bietet Honda als einziger Motorradhersteller ein Motorrad mit Airbag an. Bald wird es jedoch eine neue Option in Form des Piaggio MP3 auf dem Markt geben.

Piaggio präsentierte auf der EICMA-Show in Mailand im November letzten Jahres einen Prototyp des MP3 530 mit Airbag und hat nun ein Patent für die Maschine angemeldet, das weitere Details zur Funktionsweise offenbart.

Das Patent ähnelt dem auf der EICMA-Show gezeigten Prototypen des Piaggio MP3 530 und zeigt eine breite Abdeckung des Airbags unterhalb des Lenkers, direkt vor den Knien des Fahrers. Die Größe dieser Abdeckung – viel größer als die entsprechende bei Hondas Gold Wing – deutet darauf hin, dass auch der innere Beutel größer sein könnte als erwartet. Das Patentdokument gewährt einen ersten Einblick in das Innere der Abdeckung und lässt vermuten, dass dies der Fall ist.

Die Airbag-Technologie des Piaggio MP3 ist der in Autos ähnlich. Es gibt einen Inflator (Aufblasvorrichtung), der ein Gasgenerator ist. Obwohl das Dokument keine Details dazu enthält, scheint es sich um dasselbe elektrisch ausgelöste System zu handeln, das in Autoluftkissen verwendet wird. Wie bei Airbags in Autos ist die Abdeckung des MP3 mit einer versteckten Schnittlinie versehen, die beim Auslösen des Beutels reißt. Diese Schnittlinie ist so geformt, dass ein Abschnitt der Abdeckung nach unten abgezogen wird, um einen Deflektor zu schaffen, der den Beutel selbst in Richtung des Oberkörpers und des Kopfes des Fahrers lenkt.

Der Airbag selbst ist von beträchtlicher Größe und wird entweder gefaltet oder aufgerollt hinter der Abdeckung verstaut, wie aus dem Patent hervorgeht. Wenn der Beutel aufgeblasen ist, bildet er im Grunde eine Barriere aus Gewebe vor dem Fahrer, die Energie absorbiert.

Das System ist speziell für Frontalunfälle ausgelegt, bei denen das wahrscheinlichste Szenario – wie in der Patentzeichnung dargestellt – ein Auto ist, das das Motorrad übersieht und auf Kollisionskurs gerät. Wie bei der Gold Wing ist der MP3 besonders gut für einen Airbag in dieser Situation geeignet. Sein verhältnismäßig langer Radstand und niedriger Schwerpunkt minimieren die Gefahr, dass der Fahrer über das Auto geschleudert wird. Zudem sitzt der Fahrer aufgrund der Motorradform und Sitzposition in einer vorhersehbaren Position, wenn es zum Aufprall kommt. Bei anderen Arten von Motorrädern, insbesondere bei Sportmotorrädern, bewegen sich die Fahrer viel und neigen aufgrund ihres Schwerpunkts dazu, bei einem Frontalaufprall nach vorne zu kippen, was die Implementierung von Airbags viel schwieriger macht.

Das Patent von Piaggio und die Tatsache, dass das Unternehmen bereits einen Prototyp der Maschine vorgestellt hat, sind klare Anzeichen dafür, dass es sich um ein laufendes Projekt handelt, das sehr wahrscheinlich in naher Zukunft in Produktion gehen wird.