2024 Kawasaki Ninja ZX-6R kommt nach Europa

Die Ankunft des 2024 Kawasaki Ninja ZX-6R in Europa wurde von vielen erwartet. Das neue Modell wird als Euro 5+-Version präsentiert und bringt zahlreiche Neuerungen mit sich. Sowohl äußerlich als auch innerlich hat der beliebte Supersportler einige Veränderungen erfahren. Fahrer, die mit den Vorgängermodellen vertraut sind, werden diese Unterschiede sicherlich zu schätzen wissen.

Der 636-ccm-Reihenvierzylinder-Motor des 2024 Kawasaki Ninja ZX-6R wurde einer Überarbeitung unterzogen. Durch überarbeitete Nockenprofile konnte die Leistung im unteren Drehzahlbereich gesteigert und gleichzeitig die Emissionen reduziert werden. Die Leistung des Kawasaki-Motorrads wurde im Jahr 2024 von ehemals 131 PS auf 123 PS reduziert, hauptsächlich durch eine Absenkung der Drehzahlen. Während das vorherige Modell der Ninja in der EU seine maximale Leistung von 130 PS bei 13.500 Umdrehungen pro Minute erreichte, wird die zukünftige Version ihre Höchstleistung bei 13.000 Umdrehungen pro Minute im Primärantrieb erzielen.

Darüber hinaus hat Kawasaki die Einspritzdüsen feinabgestimmt, um eine verbesserte Kraftstoffzerstäubung zu gewährleisten. Dies führt zu einer erhöhten Effizienz entlang der gesamten Kraftstoff-Luft-Mischung und Verbrennung und somit auch zu geringeren Emissionen. Zudem wurde das Ansaugtrichter-Design überarbeitet, was ebenfalls zu einer verbesserten Leistung bei niedrigen Drehzahlen beiträgt.

Die Federung des 2024 ZX-6R wird von einer Showa Separate Function Fork – Big Piston (SFF-BP) Gabel übernommen, die in Kombination mit einem vollständig einstellbaren Showa-Stoßdämpfer hinten eine optimale Fahrdynamik ermöglicht.

Ein weiteres Upgrade erhält die Bremsanlage des ZX-6R für das Jahr 2024. Neue, stilvolle, radial montierte Nissin Vierkolben-Monoblock-Bremssättel packen ein Paar 310-mm-Edelstahl-Bremscheiben an der Vorderseite, während hinten ein einzelner Bremssattel und eine 220-mm-Bremsscheibe zum Einsatz kommen. Die Leichtmetallräder sind nun mit Pirelli Diablo Rosso IV Reifen bestückt.

Zusätzlich zu einem Standard-Quickshifter, Traktionskontrolle und einer Auswahl an Fahrmodi hat Kawasaki sein aktualisiertes Kawasaki Intelligent Anti-Lock Brake System (KIBS) integriert. Dieses System nutzt Daten von Geschwindigkeitssensoren an beiden Enden des Motorrads sowie dem hydraulischen Bremsdruck am vorderen Bremssattel und der Motorsteuereinheit (ECU), um die Anwendung des ABS zu optimieren.

Das Armaturenbrett des 2024 ZX-6R verfügt über ein neues 4,3-Zoll-TFT-Display. Zudem profitiert die Kawasaki Ninja ZX-6R von 2024 von drei integrierten Fahrmodi: Sport, Road und Rain. Die serienmäßige Bluetooth-Konnektivität ermöglicht es den Fahrern, ihr Smartphone über die Kawasaki Rideology-App mit dem Motorrad zu verbinden.

Auch das Äußere der Ninja ZX-6R von 2024 wurde von Kawasaki überarbeitet. Eine neue Frontverkleidung, LED-Beleuchtung und ein sportliches Windschild verleihen dem Motorrad einen frischen Look.

Die Preise und Verfügbarkeit können je nach Region variieren. In Deutschland wird das neue Modell ab November zu einem Preis von 12.595 Euro in den Farben Kawasaki Racing Team KRT Grün (Lime Green/Ebony) sowie Grau/Schwarz (Metallic Graphite Gray und Metallic Diablo Black) erhältlich sein.