Kawasaki Ninja ZX-6R: Hoffnung auf ein Comeback in Europa

Kawasaki plant weiterhin den Verkauf und die Entwicklung des Ninja ZX-6R-Modells. Die neuesten Dokumente der US-amerikanischen Umweltschutzbehörde lassen vermuten, dass das Motorrad auch nach Europa kommen könnte.

Insbesondere Fans von Reihenvierzylinder-Motoren haben es in Europa schwer, da nur noch große Superbikes von Honda und Yamaha angeboten werden. Die Rückkehr eines klassischen Supersport-Motorrads könnte somit die Hoffnung der Szene sein, und die Kawasaki ZX-6R mit ihrem 636-ccm-Motor könnte genau das sein, was die Szene braucht.

Die US-Homologationsdokumente zeigen, dass die maximale Leistung der Ninja ZX-6R für das Modelljahr 2024 bei 91 kW (122,0 PS) bei 13.000 U/min liegen wird, was niedriger ist als die Leistung der aktuellen Generation von 95 kW (127,4 PS) bei 13.500 U/min. Doch genau dieses Detail könnte die Hoffnung auf das Erscheinen des Motorrads in Europa stärken.

Jenseits der Motoren- und Emissionsdaten bleibt unklar, was sich sonst noch bei der ZX-6R ändern wird. Das letzte Update im Jahr 2019 brachte einige Verbesserungen, wie einen Quickshifter, aber ansonsten war es sehr ähnlich wie die vorherige Version, die 2013 veröffentlicht wurde. Ein Jahrzehnt später könnten wir einige bedeutendere Updates erwarten, wie zum Beispiel ein TFT-Display und verbesserte Elektronik, um mit neuen Konkurrenten wie der Aprilia RS660 Schritt zu halten.

In den letzten Jahren hat sich die Supersport-Klasse in zwei Richtungen entwickelt. Zum einen gibt es eine Verschiebung des Hubraums, die von den Veranstaltern der Superbike-Weltmeisterschaft offiziell als Supersport Next Generation akzeptiert wurde, wo wir Motorräder wie die Ducati Panigale V2 oder die MV Agusta F3 800 haben. Zum anderen gibt es die Ersetzung klassischer Supersport-Motorräder durch schwächere, aber dennoch aufregende Reihenzweizylinder-Maschinen wie die Aprilia RS660 oder die Yamaha YZF-R7.

Die Reduzierung der Leistung in der Kawasaki Ninja ZX-6R ist ein Element, das die Hoffnungen der Fans weckt. Ein weiterer Hoffnungsschimmer ist die Ankündigung des Erscheinens des ZX-4R-Modells in Europa, das aus den gewohnten Schemata ausbricht. Natürlich besteht auch die Möglichkeit, dass die ZX-6R wiederum nicht über die Vereinigten Staaten hinausgeht, aber dennoch in der Supersport-Weltmeisterschaft bleibt. Die Homologationsdokumente legen leider nicht fest, wo das Modell verfügbar sein wird.

Ob und wann Kawasaki die 2024 Ninja ZX-6R auf den Markt bringt, ist derzeit unklar. Es wird jedoch vermutet, dass dies im Herbst mit den meisten wichtigen Ankündigungen neuer Modelle geschehen wird.