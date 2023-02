Der neue Standard wird ab 2024 eingeführt. Es handelt sich nicht um eine vollständige Überarbeitung, sondern um eine Verbesserung des ursprünglichen Standards.

Der derzeitige Euro-5-Abgasstandard wurde im Jahr 2021 eingeführt. Die Einführung der Euro 5 Norm hat zu einigen Veränderungen in der Motorradindustrie geführt. Die Emissionsgrenzwerte stellten eine Herausforderung für die Hersteller dar, da sie höhere Kosten für die Entwicklung und Herstellung von Motorrädern verursachten. Viele Hersteller haben ihre Modelle aktualisiert, einige haben beschlossen, ältere Modelle nicht mehr zu produzieren, um sich auf die Entwicklung von Euro 5 konformen Modellen zu konzentrieren.

Einige Motorradhersteller haben auch innovative Technologien entwickelt, um die Emissionswerte zu senken. Zum Beispiel setzen einige Hersteller auf elektrische Antriebe und Hybrid-Systeme, um den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Andere Hersteller haben sich auf verbesserte Verbrennungsmotoren konzentriert, die effizienter und sauberer arbeiten.

Wenn Sie es jedoch noch nicht wussten, es kommt ein weiterer Standard namens Euro 5+ auf den Markt, dessen Einführung für das Jahr 2024 geplant ist.

Eine Reihe von Herstellern haben unter dem aktuellen Standard gelitten, wobei einige Modelle wie die Honda CB1100 bereits 2021 betroffen waren. Obwohl Euro 5 immer noch in Kraft ist (Autos sind bereits auf Euro 6), soll Euro 5+ durch die Anforderung fortschrittlicherer Onboard-Diagnosen von den Motorsteuergeräten (ECUs) der Motorräder und einigen anderen Dingen eine weitere Verbesserung, aber keine signifikante Änderung der Emissionsstandards für Motorräder bewirken.

Wenn der Übergang von Euro 4 zu Euro 5 signifikant war, wird der Übergang von Euro 5 zu Euro 5+ nicht so groß sein. Das Bestehen der Emissionstests wird nicht ausreichen, stattdessen werden Onboard-Diagnosen, Haltbarkeitstests und Geräuschtests in die Kriterien einbezogen. Im Wesentlichen wird das „+“ in Euro 5+ keine vollständige Überarbeitung sein, sondern eher eine Verbesserung des aktuellen Standards.

Die Emissionsstandards ähneln denen von Euro 5, so dass alle Emissionsgrenzen beibehalten werden und die meisten Arbeiten, die in das Verbrennungssystem gesteckt wurden, keine Überarbeitung benötigen. Euro 5 verlangte von den Herstellern zusätzlich zu den Emissionsstandards viel, wie z.B. Haltbarkeitstests für die Katalysatoren, OBD-II-Systeme, Fehlzündungsüberprüfungen auf diesen Systemen und ein System zur Erkennung einer verschlechterten Lambdasonde.

Euro 5+ wird die aktuellen Emissionsgrenzen beibehalten, aber der Zweck des „+“ besteht darin, sicherzustellen, dass die Standards auch langfristig vollständig erfüllt werden. Eine der Änderungen, die wir sehen werden, betrifft die Haltbarkeitstests der Katalysatoren. Für den Euro-5-Standard war eine mathematische Verschlechterungsberechnung akzeptabel, aber unter Euro 5+ muss ein kilometerbasierter Test durchgeführt werden, um zu sehen, ob die Komponenten im Laufe der Zeit standhalten.

Das OBD-II-Niveau wird auch ein Update erhalten, wobei Euro 5+ erfordert, dass das ECU mindestens 10 Prozent der Zeit, in der das Fahrzeug in Gebrauch ist, einen Check durchläuft. Die Diagnoseabfolge umfasst die Überprüfung des Katalysators und des Zustands der Sensoren.

Das ist also Euro 5+ in Kürze. Obwohl die Umsetzung der neuen Norm zu höheren Kosten führt und einige Modelle nicht mehr hergestellt werden können, wird sie zu einer Reduzierung der Umweltbelastung durch Motorräder beitragen. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Umsetzung der neuen Norm auf die zukünftige Entwicklung der Motorradtechnologie auswirken wird.