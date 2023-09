Dieses Enduro-Motorrad teilt zwar viele Komponenten mit Yamahas aktuellem YZ450F Motocross-Modell, behält jedoch seine eigene Identität, um den Bedürfnissen der Enduro-Fahrer gerecht zu werden.

Die neue WR450F wird von dem gleichen kraftvollen Motor angetrieben, der auch im aktuellen YZ450F-Modell zu finden ist. Dieser Viertaktmotor mit 450 ccm Hubraum und umgekehrten Ventilen verfügt über einen geraden Ansaugkanal, der direkt zu den 39 mm Einlassventilen führt, was eine spontane Gasannahme gewährleistet. Bei der Entwicklung dieses Motors lag ein besonderer Schwerpunkt auf der Optimierung von Gewicht und Robustheit. Yamaha hat zudem die Motorsteuerungseinheit (ECU) speziell auf dieses Motorrad abgestimmt, um sowohl bei niedrigen Geschwindigkeiten eine hervorragende Traktion als auch bei mittleren bis hohen Geschwindigkeiten eine beeindruckende Leistung zu bieten.

Neben dem neuen Motor wird die WR450F auch mit einer verbesserten Tellerfederkupplung und einem leichteren Fünfganggetriebe mit breiterem Übersetzungsbereich ausgestattet.

Yamaha hat hart daran gearbeitet, den Schwerpunkt der WR450F abzusenken. Die Steifigkeit der doppelten Tankstreben wurde optimiert, um ein kontrolliertes Maß an Flexibilität zu erreichen, was zu einer verbesserten Stoßdämpfung führt. Diese Balance zwischen Steifigkeit und Flexibilität wurde geschickt in die Rahmenkonstruktion integriert. Der kompakte Kraftstofftank und der verkürzte Auspuff tragen ebenfalls dazu bei, den Schwerpunkt zentral zu halten.

Die Yamaha WR450F profitiert auch von einer brandneuen KYB-Federung, die speziell auf Enduro-Anforderungen abgestimmt ist. Sie bietet 300 mm Federweg vorne und 306 mm hinten. Darüber hinaus verfügt sie über eine einstellbare Druckstufendämpfung an der Telegabel, die ohne zusätzliche Werkzeuge angepasst werden kann.

Zu den weiteren neuen Features gehören eine Quick-Tuning-Funktion, mit der die Motorcharakteristik von sanft bis aggressiv angepasst werden kann, eine flachere Sitzbank mit abgerundeten Kanten für eine verbesserte Fahrerbeweglichkeit, ein neuer Motorschutz und aktualisierte Schalter an den Bedienelementen. Der Kraftstofftank fasst 7,4 Liter. Das Motorrad ist in der Team Yamaha Blue-Farbgebung erhältlich.

Leider stehen Informationen zu Preis und Verfügbarkeit in Deutschland noch aus. Zur Orientierung sei jedoch erwähnt, dass das aktuelle Modell einen Preis von 10.049 Euro hat.