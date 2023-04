Yamaha hat erfolgreich die Entwicklung eines neuen recycelten Polypropylens abgeschlossen, welches ab diesem Jahr in der Motorradproduktion eingesetzt wird.

Nach dem Einsatz von „grünem“ Aluminium präsentiert Yamaha nun eine weitere umweltfreundliche Idee – recyceltes Polypropylen (PP). Die Einführung dieses neuen Materials markiert das Ende eines erfolgreichen Entwicklungsprozesses, wie Yamaha in einer Pressemitteilung betont. Das von Yamaha entwickelte Material bietet höhere Festigkeits- und Qualitätsmerkmale im Vergleich zu herkömmlichen recycelten Materialien.

Das recycelte PP von Yamaha wird aus Rohstoffen hergestellt, die nicht an Kunden geliefert wurden, und birgt kein Risiko für den Inhalt von umweltgefährdenden Substanzen. Es wird zur Herstellung von Verkleidungen für Motorräder und Roller verwendet. Die ersten Maschinen, die damit hergestellt wurden, werden noch in diesem Jahr in Ausstellungsräumen erhältlich sein. Zunächst wird der umweltfreundliche Polypropylen auf dem asiatischen Markt eingeführt.

Obwohl der Einsatz im Moment auf die Verkleidung beschränkt ist, hat Yamaha angekündigt, dass das neue recycelte PP auch in anderen Produktbereichen eingesetzt werden könnte.

Diese neuesten Nachrichten von Yamaha folgen auf die Ankündigung, grünes Aluminium in den Herstellungsprozessen zu verwenden, um bis 2050 CO2-Neutralität zu erreichen. Das Unternehmen zeigt damit einmal mehr sein Engagement für eine nachhaltigere Zukunft und setzt sich dafür ein, die Umweltbelastung im Produktionsprozess zu reduzieren.