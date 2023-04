Triumph, der britische Motorradhersteller, überrascht uns erneut mit einer Ankündigung: Die Markenrechte für drei seiner legendären Modelle wurden aktualisiert. Die Namen Hurricane, Adventurer und Street Tracker haben einen besonderen Platz in der Geschichte der Marke und stehen nun im Fokus des Interesses.

1969 wurde die Triumph X75 Hurricane in den USA entwickelt, um gegen Konkurrenten wie die Kawasaki Z1 und die Honda CB750 anzutreten. Zunächst als Vetter BSA Rocket3 präsentiert, überzeugte das Motorrad die Vertreter von Triumph dermaßen, dass es nach England geschickt und als Triumph X75 Hurricane produziert wurde. Mit einem 740 cm³ Motor, der 58 PS entwickelte, wurde das Modell nur ein Jahr lang produziert und aufgrund neuer Lärmstandards in den USA eingestellt.

Der Name Adventurer wurde für die Variation des TR5T-Modells verwendet, das zwischen 1972 und 1974 produziert wurde. Triumph kombinierte den Rahmen anderer BSA- und Triumph-Modelle mit einem Motor des Trophy 500-Modells, um ein leichtes Straßen- und Geländemotorrad zu kreieren. Ursprünglich als Trophy Trail verkauft, wurde es später in Adventurer umbenannt und erreichte eine maximale Leistung von 30 PS. Der Name könnte für eine Maschine verwendet werden, die zusammen mit Bajaj produziert wird, um gegen Modelle wie die Honda CL500 und die Benelli Leoncino 500 Trail anzutreten.

Der Triumph Street Tracker könnte eine Kombination aus Retro-Straßenmotorrad und typischen Formen von Flat-Track-Maschinen sein. Es ist jedoch unklar, was der Hersteller plant, da Triumph im vergangenen Jahr seine Modellnamen bereinigt hat und beispielsweise den Street Scrambler zum Scrambler 900 und den Street Twin in Speed Twin 900 umbenannt hat. Möglicherweise schafft der Hersteller Platz für eines der Modelle, die in Zusammenarbeit mit Bajaj hergestellt werden, oder er zeigt ein Modern-Classic-Motorrad mit einem Motor von der Street Triple.

Triumph hat kürzlich seine indischen Interessen an seinen lokalen Partnern, dem Konzern Bajaj, übertragen und wird seine neuen Einsteigermotorräder in der Fabrik in Chakan produzieren. Das Unternehmen zielt darauf ab, in Ländern mit hohen Versicherungskosten und Straßensteuern für Motorräder mit großen Motoren Fuß zu fassen.

Die Aktualisierung der Markenrechte für diese legendären Modelle weckt die Vorfreude auf zukünftige Modelle von Triumph und lässt uns gespannt auf kommende Enthüllungen warten.