Triumph arbeitet mit Bajaj zusammen

Triumph und Bajaj planen, unter der britischen Marke Motorräder mit niedrigerem Hubraum vorzustellen. Um diesen Prozess zu vereinfachen, wird Bajaj die Triumph-Tätigkeit in Indien übernehmen.

Im Rahmen der Vereinbarung mit der Marke Triumph wird Bajaj deren Interessen in Indien übernehmen. Noch in diesem Jahr sollen die ersten Motorräder mit niedrigerem Hubraum vorgestellt werden, die in der Fabrik in Chakan hergestellt werden. Durch die Zusammenarbeit wird das Vertriebsnetz von Triumph erweitert, da der Hersteller von der bereits vorhandenen Vertriebsstruktur von Bajaj profitieren wird. Es wird erwartet, dass die kleinen Triumph-Motorräder einen Hubraum von etwa 250 und 400 cm³ haben werden.

Der indische Hersteller versichert, dass die neuen Motorräder für Triumph nicht nur in Indien, sondern weltweit neue Möglichkeiten schaffen werden. Das könnte bedeuten, dass die Maschinen auch auf dem europäischen Markt erhältlich sein werden. Bajaj hingegen wird in seinem indischen Portfolio eine weitere Premiummarke haben. Der Hersteller produziert und verkauft derzeit auch KTM-Motorräder.