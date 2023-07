Zur Feier des 25. Jubiläums des legendären Superbikes hat Suzuki die Hayabusa in einem auffälligen Design aus Orange und Schwarz gekleidet.

Im Jahr 1998 wurde die Suzuki Hayabusa eingeführt und avancierte schnell zu einem Kultmotorrad in der Popkultur. Ihr Ziel war es, den Titel des schnellsten Serienmotorrads der Welt zu erobern – ein Ziel, das sie erreichte und ihr den Status einer Ikone der leistungsstarken Motorradkultur einbrachte.

Fast 25 Jahre später lebt die Suzuki Hayabusa immer noch und hat trotz des Verlusts ihres Titels als schnellstes Motorrad der Welt nichts von ihrer beeindruckenden Geschwindigkeit eingebüßt. Mit einem flüssigkeitsgekühlten Reihenvierzylinder-Motor mit 1.340 cm³ leistet sie eindrucksvolle 190 PS. Zusätzlich zur puren Leistung verfügt die Hayabusa über eine Vielzahl elektronischer Fahrerassistenzsysteme wie Kurven-ABS und Traktionskontrolle.

Im Laufe der letzten 25 Jahre hat Suzuki über 200.000 Exemplare der Hayabusa produziert und viele sehen sie als einen Meilenstein des technischen Könnens von Suzuki. Aus diesem Grund hat das Unternehmen anlässlich des Jubiläums eine limitierte Version des Motorrads auf den Markt gebracht.

Ein markantes Merkmal der 25. Jubiläumsausgabe ist zweifellos ihr außergewöhnliches Design. Sie präsentiert sich in Orange und Schwarz mit speziellen Grafiken, die an die früheren Generationen des Superbikes erinnern sollen. Hayabusa-Gravuren zieren den Auspuff und die Kette, während ein 25. Jubiläums-Emblem und ein dreidimensionales Suzuki-Emblem auf dem Kraftstofftank angebracht sind. Darüber hinaus erhält die limitierte Hayabusa eine Sitzabdeckung, die ihr ein sportlicheres Aussehen verleiht.

Der genaue Veröffentlichungstermin des Motorrads ist noch nicht bekannt. Die Hayabusa 25th Anniversary Edition wird als Modell für das Jahr 2024 angegeben, wobei in der Pressemitteilung des Herstellers auch der Juli erwähnt wird. Die Verfügbarkeit kann je nach Markt variieren, daher ist es am besten, sich mit einem örtlichen Suzuki-Motorradhändler in Verbindung zu setzen.