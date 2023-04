Neuer Harley-Davidson CVO Street Glide 121

Neue Patentanmeldungen bestätigen die baldige Ankunft des brandneuen Harley-Davidson CVO Street Glide 121. Geplant ist die Veröffentlichung des CVO Street Glide 121 vermutlich für das Jahr 2024.

In der Vergangenheit waren die CVO-Modelle aufgrund handbemalter Lackierungen und des größten Motors des Unternehmens unverwechselbar. Da jedoch einige Serienmodelle mittlerweile mit dem CVO-Hubraum von 1.923 Kubik oder 117 ci ausgestattet wurden, blieb als Unterscheidungsmerkmal nur noch der spezielle Lack übrig. Es war jedoch bereits absehbar, dass die CVOs bald mit einem größeren Hubraum ausgestattet werden würden, und nun ist dies auch bestätigt.

Beginnend an der Front wurde die Verkleidung der CVO Street Glide 121 aktualisiert und umfasst nun einen neuen, leicht eckigen Scheinwerfer im Vergleich zum runderen Scheinwerfer, der bei dem aktuellen Street Glide zu finden ist. Das zentrale Licht wird von LED-Stripes flankiert, die sich bis zum äußeren Teil der vorderen Verkleidung erstrecken.

Unterhalb des Scheinwerfers wurde die Verkleidung leicht umgestaltet und jetzt nach vorne geneigt. Der Kotflügel wurde ebenfalls umgestaltet, um den Reifen lockerer zu umschließen und sich an beiden Enden im Vergleich zum aktuellen Modell zu verlängern. Das Rad selbst ist auch neu für die CVO 121-Version des Street Glide und verfügt über eine neue Felge mit Kreuzspeichen.

Der Tank wurde ebenfalls einer Überarbeitung unterzogen. Zwei Lautsprecher – größer als die des aktuellen Modells – auf den Koffern sorgen für einen satten Sound. Sowohl die Koffer als auch der Sitz tragen stolz das „CVO“-Logo. Zusätzlich wurden am Heck senkrechte Leuchten installiert, das Modell verfügt auch über eine schwarze, verchromte Auspuffanlage.

Das Highlight des Motorrads ist zweifelsohne der Motor, auf den die „121“ im Namen verweist. Diese bezieht sich auf das Hubraumvolumen des Motors in Kubikzoll, was in Kubikzentimeter 1.983ccm entspricht. Der Motor verfügt voraussichtlich über eine variable Ventilsteuerung und eine mögliche Doppelkühlung, sowohl flüssig- als auch luftgekühlt. Der bisherige 117er-Motor leistete 106 PS und ein Drehmoment von 166 Nm. Der 121er-Motor wird voraussichtlich eine Leistung von 106 bis 110 PS und ein Drehmoment von knapp über 170 Nm haben – in etwa vergleichbar mit der Leistung des Screamin‘ Eagle Kits mit einem Hubraum von 122 Kubikzoll.

Bisher hat Harley-Davidson lediglich ein CVO-Modell für 2023 vorgestellt – die CVO Road Glide Limited, ausgestattet mit einem 117er-Motor und in Deutschland für knapp 60.000 Euro erhältlich. Obwohl es noch keine offizielle Ankündigung von Harley-Davidson selbst gibt, scheint eine Veröffentlichung des CVO Street Glide 121 als Modelljahr 2024 wahrscheinlich.