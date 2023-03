Harley-Davidson hat für seine Big Twin-Modelle ab 2021 einen neuen Motor durch seine hauseigene Tuning-Abteilung Screamin‘ Eagle entwickelt. Der Motor verfügt über 2.217 Kubik Hubraum, der durch größere Bohrungen und eine neue Kurbelwelle mit mehr Hub erreicht wird.

Der neue Milwaukee-Eight V-Twin mit dem offiziellen Namen Screamin‘ Eagle 135ci Stage IV Performance Crate Engine nutzt die Erkenntnisse von H-D aus der King of the Baggers-Meisterschaft. Die neue Einheit verfügt über ein 68-mm-Drosselklappengehäuse und einen CNC-gefrästen Ansaugkrümmer, stärkere Ventilfedern und Nockenwellen mit hohem Hub. Es wurden geschmiedete Hochkompressionskolben verwendet, die das Verdichtungsverhältnis auf 10,7:1 erhöhen. Der Motor leistet ein Drehmoment von 194 Nm (bei 3.500 U/min) und 130 PS (bei 5.500 U/min). Harley behauptet, dies sei rund 28 % mehr Drehmoment und 41 % mehr Leistung am Steuer als der serienmäßige Milwaukee-Eight 117-Motor.

Harley-Davidson empfiehlt den Screamin’ Eagle mit einem Upgrade des Ölkühlers oder einem Lüfter für den Ölkühler zu kombinieren, um die angegebenen Leistungswerte zu erreichen. Der Motor ist außerdem mit einem kabellosen Screamin’ Eagle Pro Street Performance Tuner ausgestattet, mit Hilfe dessen der Motor nach dem Einbau eingestellt werden kann.

Der 135er-Motor ist nur für die Modelle ab 2021 von Harley geeignet. Für den Einbau des Motors sind keine speziellen Motorhalterungen erforderlich. Obwohl die Zahlen beeindruckend klingen, ist der Preis für den Motor mit 10.363 Euro recht hoch. Weitere Kosten für den Einbau, Krümmer, Kühler, Mapping sowie mögliche Einzelabnahmen können zusätzlich anfallen.