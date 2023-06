MV Agusta – die Modernisierung und Zusammenarbeit mit KTM

MV Agusta modernisiert die historische Fabrik in Italien, um sich auf die Zusammenarbeit mit KTM im Vertrieb von MV-Motorrädern vorzubereiten.

Die Beteiligung von KTM an MV Agusta hat in letzter Zeit für viel Aufsehen gesorgt. Es wurde berichtet, dass KTM beabsichtigt, die Mehrheitsbeteiligung an dem italienischen Unternehmen zu übernehmen. In Reaktion auf diese Spekulationen hat der CEO von MV Agusta, Timur Sardarov, jedoch klargestellt, dass es keine Pläne für eine Übernahme durch KTM gibt. Er betonte vielmehr, dass MV Agusta weiterhin ihren Hauptsitz in Italien behalten wird und begrüßte die Zusammenarbeit mit KTM als Möglichkeit, die kurz- und langfristigen Ziele des Unternehmens zu erreichen.

Aktuellen Berichten zufolge hat MV Agusta angekündigt, dass sie ihre Fabrik in Schiranna am Varese-See modernisieren werden. Die derzeitige Anlage erstreckt sich über eine Fläche von 130.000 Quadratmetern und verfügt über Einrichtungen mit einer Gesamtfläche von über 20.000 Quadratmetern. Die Modernisierung der MV-Agusta-Anlagen wird dazu beitragen, die Entwicklung neuer Modelle zu beschleunigen und diese schneller auf den Markt zu bringen. Timur Sardarov betonte, dass die Zukunft von MV Agusta vielversprechend ist und dass das Unternehmen an der Entwicklung neuer Modelle arbeitet, die in den kommenden Monaten und Jahren vorgestellt werden sollen.

Zusätzlich zur Modernisierung der Produktionskapazitäten plant MV Agusta den Bau eines Museums, das das reiche Erbe der Marke präsentieren und gleichzeitig die neuesten leistungsorientierten Modelle in ihrem Portfolio präsentieren wird. Das Hauptziel dieser Bemühungen ist es, den Absatz der Marke MV Agusta zu steigern. Durch die Zusammenarbeit mit KTM, einer der bekanntesten europäischen Motorradmarken mit einem weitreichenden Händlernetzwerk von 180 Verkaufsstellen weltweit, hofft MV Agusta, jährlich 15.000 Motorräder zu verkaufen. Dabei strebt das Unternehmen an, seine einzigartige Identität zu bewahren und gleichzeitig von der Erfahrung und Bekanntheit von KTM zu profitieren.