MV Agusta bestätigt neue Motorräder

Neue Informationen aus den USA deuten darauf hin, dass MV Agusta sein Portfolio um neue Modelle erweitern wird.

VIN-Anmeldungen der US-amerikanischen Verkehrssicherheitsbehörde National Highway Traffic Safety Administration lassen darauf schließen, dass die Modelle 921 S, 921 GT, Brutale und Dragster 950 demnächst auf den Markt kommen werden.

Die Motorräder Brutale und Dragster 950 werden möglicherweise von einem Dreizylinder-Motor angetrieben, der auch im Lucky Explorer 9.5-Modell zum Einsatz kommt. Dieser hat einen Hubraum von 931 cm³ und eine maximale Leistung von 124 PS. Aktuell verfügt die Dragster-Version Rosso über einen 798 cm³-Motor mit einer Leistung von 110 PS, während die Brutale Rosso und Brutale RR ebenfalls eine Leistung von 110 bzw. 140 PS aufweisen.

Besonders interessant ist die Bestätigung des Modells 921, das MV Agusta auf der Mailänder Messe vorgestellt hat. Es wird in den Versionen S und GT erhältlich sein. Die 921 S wird als Tech-Retro bezeichnet und gilt als moderner Klassiker. Ihr Design soll der 750 S aus den 1970er Jahren ähneln. Die 921 GT hingegen wird ein klassisches Naked Bike mit einem hohen Lenker sein und an die 750 4 C GT aus den 1970er Jahren erinnern. Diese Modelle werden mit einem neuen Vierzylinder-Motor mit einem Hubraum von 921 cm³ und einer maximalen Leistung von 115,5 PS ausgestattet sein.

Das letzte Motorrad in der Reihe wird wahrscheinlich eine spezielle Version des Superveloce-Modells mit dem Namen 98 Edizione Limitata sein. Diese Variante wird auf das Modell 98 verweisen, das das erste Motorrad von MV Agusta war. Die MV Agusta 98 Turismo wurde bis 1948 produziert und es wurden schätzungsweise 1700 Stück auf die Straße gebracht. Zum 80. Geburtstag des ersten Motorrads von MV Agusta soll eine limitierte Edition der 98 Edizione Limitata in der Saison 2024 auf den Markt kommen.