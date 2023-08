Mehr Auswahl an KTM Adventure Varianten in Aussicht?

Aktuellen Informationen zufolge stehen neue Varianten der 790 Adventure und 1290 Super Adventure Modelle von KTM in den Startlöchern.

Für das Jahr 2023 hat KTM die 790 Adventure in einigen Märkten als eine kostengünstige Alternative zur erfolgreichen 890 Adventure erneut eingeführt. Jetzt deuten kürzlich aufgetauchte Genehmigungsdaten darauf hin, dass möglicherweise bis zu drei verschiedene Varianten dieser Modellreihe bald verfügbar sein könnten.

Ursprünglich hatte KTMs LC8c-Paralleltwin-Motor in der 790-Version seine Dienste verrichtet, bevor er vor einigen Jahren durch die größere 889-ccm-Version für aktualisierte Modelle der Duke und Adventure ersetzt wurde. Interessanterweise hat jedoch CFMoto in China, das den Motor im Auftrag von KTM produziert, die kleinere Version weiterhin für seine eigenen Motorräder wie die 800MT und die 800NK verwendet. CFMoto ist auch Partner eines Joint Ventures mit dem österreichischen Unternehmen und stellt sogar komplette KTM Motorräder her. Unter Verwendung dieser in China gefertigten Motorräder wurden die 790 Duke und 790 Adventure als erschwingliche Mittelklasseoptionen in anderen globalen Märkten wieder eingeführt.

Die neue Variante, die auf den Markt kommen soll, wird als 790 Adventure R bezeichnet. Sie wird das gleiche robuste und geländegängige Erscheinungsbild wie die 890 Adventure R aufweisen, jedoch von einem 799-ccm-Motor angetrieben werden, der bei 8.250 U/min eine Leistung von 94 PS erbringt, im Gegensatz zur 889-ccm-Version der 890 Adventure R, die 103 PS leistet.

Ebenfalls in Aussicht gestellt wird eine 790 Adventure R Rally Version mit demselben Motor. KTM hatte zuvor eine begrenzte Anzahl von 890 R Rally Modellen produziert, die auf dem 889-ccm-Motor basieren und hochwertige Federung aufweisen. Diese Modelle waren auf 500 Exemplare limitiert. Schon im Jahr 2019, bevor der 890-Motor eingeführt wurde, hatte KTM eine 790 Adventure R Rally Version mit ähnlichen Spezifikationen im Angebot. Da all diese Modelle aus bereits vorhandenen Teilen von KTM zusammengestellt werden können, wäre die Einführung einer neuen 790 Adventure R Rally Variante recht problemlos möglich, sofern es eine Nachfrage gibt.

Neben den genannten Modellen wird auch eine Einsteiger-Version der 1290 Super Adventure erwähnt. Diese Variante erhielt bereits 2021 die Typgenehmigung in Europa, wurde jedoch offiziell noch nicht präsentiert. KTM bietet bereits die 1290 Super Adventure S und die geländegängigere 1290 Super Adventure R an. Die Basisversion wird voraussichtlich eine straßenorientierte Maschine sein, ähnlich der „S“-Variante, jedoch ohne einige der erstklassigen Ausstattungsmerkmale.

Wann genau diese Modelle auf den Markt kommen werden, bleibt unklar. Doch angesichts steigender Preise und zunehmender Hubraumgrößen gibt es zweifellos zahlreiche KTM-Enthusiasten, die sich eine Verfügbarkeit bei ihren örtlichen Händlern wünschen würden.