KTM 790 Adventure R kehrt zurück

Nachdem die überarbeitete 790 Adventure in diesem Jahr als preiswerte Alternative zur 890 Adventure auf den Markt gebracht wurde, plant KTM nun die Wiedereinführung der stärker auf Offroad ausgerichteten 790 Adventure R.

Diese neue Generation von 790 Modellen ist das Ergebnis der engen Zusammenarbeit von KTM mit dem chinesischen Unternehmen CFMoto, das seit Jahren KTM-Motoren herstellt und mittlerweile als Joint Venture auch komplette Motorräder verantwortet. CFMoto betreibt zudem das KTM-Vertriebs- und Händlernetzwerk in China und verwendet in seinen eigenen Motorrädern (wie z. B. 800NK) eine eigene Version des 799-ccm-LC8c-Parallel-Twin-Motors.

In Europa vertreibt KTM nun auch CFMotos Motorräder und nutzt die niedrigeren Produktionskosten des chinesischen Herstellers zur Schaffung einer neuen Mittelklasse-Modellreihe zwischen den Einzylinder-Modellen (wie der 690 Enduro R) und den immer stärkeren und besser ausgestatteten 890 Maschinen.

Nach der Einführung der 790 Adventure in Europa gibt es nun Informationen, dass auch eine neue KTM 790 Adventure R in Zusammenarbeit mit CFMoto hergestellt wird. Das neue Modell soll optisch der aktualisierten 2023 890 Adventure R ähneln, verwendet jedoch den kleineren, weniger leistungsstarken 799-ccm-Motor. Während die 890 Adventure R aus ihrem 889ccm Motor 103 PS schöpft, wird die neue 790 Adventure R aus ihrem etwas kleineren Motor 94 PS zur Verfügung haben.

Die 790 Adventure R hat den gleichen 20-Liter-Tank wie die 890 Adventure sowie alle anderen Karosseriekomponenten. Im Gegensatz zur 790 Adventure wird das neue Modell jedoch mit WP Xplore-Komponenten ausgestattet sein, ähnlich wie bei der 890 Adventure R. Durch den hochmontierten vorderen Kotflügel bekommt das Motorrad außerdem den R-Look.

In Märkten, in denen sowohl 890- als auch 790-Varianten desselben Modells angeboten werden, sind die 790-Motorräder etwa 15 bis 20 % günstiger als die 890er. Wenn die 790 Adventure R in Deutschland angeboten wird, wird ihr Preis voraussichtlich zwischen 12.000 und 13.000 Euro liegen, verglichen mit 15.549 Euro für die 890 Adventure R.

Informationen zur Verfügbarkeit wurden noch nicht angegeben. Wenn das neue Modell auf den Markt kommt, werden wir Sie informieren.