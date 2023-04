Die Marke LiveWire hat kürzlich ihr Eintreten in den europäischen Markt mit ihrem Modell ONE angekündigt. Nun wird das Modell S2 Del Mar, das auf einer neuen modularen Plattform des US-Herstellers basiert, ebenfalls in das Angebot aufgenommen. Allerdings wird das Motorrad nur in vier europäischen Ländern verkauft.

Obwohl die Auslieferung des S2 Del Mar-Modells in den Vereinigten Staaten noch nicht begonnen hat, hat dies LiveWire nicht daran gehindert, das Motorrad in Europa vorzustellen. Das S2 Del Mar wird in Deutschland, Frankreich, den Niederlanden und Großbritannien erhältlich sein, wobei die Preise je nach Markt variieren werden. Am günstigsten wird es in Deutschland angeboten, wo LiveWire das Motorrad für 19.990 Euro anbietet.

Darüber hinaus hat der Hersteller Termine für Veranstaltungen bekannt gegeben, bei denen das elektrische LiveWire S2 Del Mar getestet werden kann. Die Mini-Tour beginnt am 26. April in London und wird dann am 27. April in Paris, am 28. April in Amsterdam und schließlich am 29. April in Berlin stattfinden. Kunden, die das Motorrad bestellen möchten, müssen eine Anzahlung von 100 Euro leisten. Die ersten Lieferungen sind für die zweite Hälfte des Jahres 2023 geplant.

Das LiveWire S2 Del Mar ist das erste echte Eigenentwicklungsprojekt der Elektromotorradmarke von Harley-Davidson. Es verfügt über eine maximale Leistung von 80 PS, ein Gewicht von 190 kg und eine Batterie, die eine Reichweite von bis zu 160 km bietet. Das Motorrad hat außerdem ein GPS-Modul und die Möglichkeit, die Software über das Internet zu aktualisieren. Es basiert auf der modularen Arrow-Plattform, welche eine beliebige Konfiguration der Batterie und des Motors ermöglicht.