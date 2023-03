Der US-amerikanische Elektromotorradhersteller LiveWire, der aus Harley-Davidson hervorgegangen ist, kündigt seine Ankunft in Europa an. Ab April plant das Unternehmen mit der Auslieferung des LiveWire One in Deutschland, Großbritannien, den Niederlanden und Frankreich zu beginnen.

Interessenten in diesen Märkten können sich den bevorzugten Erhalt des LiveWire One sichern, indem sie eine Reservierung für 100 € vornehmen. Laut einer Pressemitteilung von LiveWire wird das Motorrad in drei Farben erhältlich sein: „Nimbus Grey“, „Nightfall Blue“ und „Liquid Black“. Die Stadt-Reichweite des Motorrads beträgt mehr als 225 Kilometer, während es bei einer Mischung aus Stadt- und Autobahnverkehr eine Reichweite von über 145 Kilometer bietet. Dank des 15,4-kWh-Akkus kann das Motorrad in nur 3,0 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigen.

Listenpreis des LiveWire One inklusive Mehrwertsteuer:

– Deutschland – 24.990 €

– Frankreich – 25.290 €

– Niederlande – 25.390 €

– Großbritannien – 22.990 £

Die Reservierungen für den europäischen Markt werden von LiveWire Europe abgewickelt. Kunden können direkt mit der Marke interagieren und Farbe, Zubehör, Lieferzeit und bevorzugten Händler auswählen.

LiveWire bestätigt seine physische Präsenz in Europa durch ein Netzwerk von 30 Händlern. Diese Händler werden auch an einer Reihe von Demo-Events teilnehmen, die LiveWire im Laufe dieses Jahres veranstalten wird.

Jochen Zeitz, Chairman und CEO von LiveWire, äußerte seine Freude darüber, dass der LiveWire One als Teil der globalen Expansionsstrategie nach Europa gebracht wird. Er betonte, dass die vier europäischen Startmärkte die richtige Mischung aus Infrastruktur und Verbraucherakzeptanz von Elektrofahrzeugen haben, um die nächste Phase der Entwicklung von LiveWire anzutreiben. Zeitz erklärte, dass dies ein wichtiger Schritt für das Unternehmen sei, nachdem der erfolgreiche Start in den USA bereits hinter ihnen liege.