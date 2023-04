Kymco Xciting VS 400i bereits erhältlich

Der Kymco Xciting VS 400i ist eine der aufregendsten Neuerscheinungen der Saison 2023 im Markt der Maxi-Scooter. Sein aggressives und sportliches Design, kombiniert mit einem leistungsstarken Einzylindermotor, wird sicherlich jeden ansprechen, der nach einem bequemen, dynamischen und originellen Roller sucht.

In der neuen Version begeistert das Aussehen bereits. Die einfachen, scharfen und sportlichen Linien sind auf natürliche Weise an die Welt der Sportmotorräder angelehnt. Die Front des Rollers zieht mit ihrem aggressiven LED-Scheinwerfer sofort die Aufmerksamkeit auf sich. Die hohe, verstellbare Scheibe bietet dies einen hervorragenden Windschutz.

Der Xciting VS 400i wird von einem bekannten und beliebten 400-cm3-Motor angetrieben, der an die Anforderungen der Abgasnorm Euro 5 angepasst wurde. In seiner neuesten Version bietet der Motor eine maximale Leistung von 33,85 PS und ein maximales Drehmoment von 37,5 Nm. Dies macht ihn zu einem der stärksten Einzylindermotor-Maxi-Scooter auf dem Markt.

Das neue Rollermodell ist auf den Fahrer ausgerichtet, was sich auch am Design des Sitzes zeigt, der während der Fahrt eine solide Unterstützung bietet. Gleichzeitig ist der Teil, der dem Beifahrer gewidmet ist, so geformt, dass dieser im Falle einer plötzlichen Bremsung nicht nach vorne rutscht.

Der Kymco Xciting VS 400i bietet nicht nur Geschwindigkeit und Komfort, sondern auch Sicherheit und Stabilität beim Fahren. Der Fahrer kann auf die Hilfe des ABS-Systems und der Traktionskontrolle zählen. Das Vorderrad mit einem Durchmesser von 15 Zoll und das Hinterrad mit einem Durchmesser von 14 Zoll bieten eine ausgezeichnete Balance zwischen Komfort und Präzision beim Fahren. Das Bremsen erfolgt unter anderem durch zwei Scheiben vorne. In der Vorderradaufhängung wurde eine hydraulische Teleskopgabel verwendet, um die Stabilität zu erhöhen.

Die Beleuchtung wurde vollständig in LED-Technologie ausgeführt. Bei der Vorstellung der neuen Generation wurden auch die Armaturen neu gestaltet, um das sportliche Aussehen zu betonen. Ein schlüsselloses System ist hier ebenfalls Standard.

Zum 10. Geburtstag des Xciting 400-Modells hat Kymco einen As im Ärmel in Form einer limitierten Auflage, die nur in einer Stückzahl von 500 Stück auf den Markt kommt. Der Roller zeichnet sich durch eine schwarz-weiße Lackierung mit roten Akzenten und Felgen aus. Der Preis des Kymco Xciting VS 400i liegt bei 7.949 Euro (inklusive Überführungskosten).