Eine Version mit verstellbarem Fahrwerk sowie eine Version mit niedrigerer Sitzhöhe sollen in die Produktpalette von KTM aufgenommen werden.

KTM arbeitet in Partnerschaft mit dem indischen Automobilriesen Bajaj Auto zusammen, was letztendlich dazu geführt hat, dass Bajaj eine 48-prozentige Beteiligung an der KTM AG hält. In der Praxis übernimmt Bajaj die Produktion von KTM’s kleineren Motorrädern, insbesondere von Maschinen mit Motoren von 125cc bis 390cc.

Die KTM 390-Serie hat mit der Veröffentlichung des 390 Adventure-Modells in letzter Zeit für Aufsehen gesorgt. Dieses Motorrad scheint vielen Motorradfans das zu geben, wonach sie gesucht haben: ein leichtes, ausreichend leistungsstarkes, geländefähiges und preiswertes Adventure-Bike. Kürzlich wurde die 390 Adventure auch mit Speichenrädern ausgestattet, doch weitere Updates scheinen in Arbeit zu sein.

Neue Informationen deuten darauf hin, dass KTM bereit ist, eine viel hochwertigere Version der 390 Adventure auf den Markt zu bringen, die ein verstellbares Fahrwerk von WP Suspension besitzt. Darüber hinaus wird voraussichtlich eine KTM mit einer niedrigeren Sitzhöhe auf den asiatischen Markt kommen, die an die Schrittlängen der asiatischen Kunden angepasst sein wird. Die Bezeichnungen für diese neuen Modelle sind derzeit noch unbekannt.

Die erwarteten Updates für die 390 Adventure sollen im Mai 2023 auf den Markt kommen, wobei Indien als erstes Land die neuen Modelle erhalten wird.