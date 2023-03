Die neue Kawasaki KLR 650 S

Adventure-Motorräder meistern unwegsames Gelände mit Leichtigkeit, aber diese Freiheit hat ihren Preis: die Sitzhöhe. Kawasaki hat nun die 2023 KLR650 S vorgestellt – ein Modell, das speziell auf kleinere Fahrer und eine niedrigere Sitzhöhe ausgelegt ist.

Wenn man die Modellpalette von Kawasaki betrachtet, fällt auf, dass Anpassungen an verschiedene Körpertypen hier ein wichtiger Faktor sind. S-Versionen für verschiedene Modelle im gesamten Sortiment sind vorhanden und optimiert, um sowohl größeren als auch kleineren Fahrern Komfort zu bieten.

Die neue KLR 650 S wurde vorgestellt, um den Herausforderungen der Sitzhöhe zu begegnen. Mit derselben robusten Haltung und budgetbewussten Funktionen entspricht die S-Variante den KLR-Standards und eröffnet eine neue Zielgruppe. Der 652-cm³-Einzylindermotor bleibt unverändert.

Bei den meisten Motorrädern kann die Sitzhöhe durch die Verwendung eines neuen Sitzes mit neu geformtem Innenschaum verringert werden. Kawasaki hat den Schaum um 35 mm reduziert, jedoch festgestellt, dass der Gesamtkomfort durch strategisch platzierte Polsterung auf langen Strecken erhalten bleibt.

Zusätzlich zum niedrigeren, umgeformten Sitz hat Kawasaki auch die Federungseinstellungen geändert, um das Motorrad weiter zu senken. Die Gabel beim KLR650 S hat nun einen Federweg von 6,7 Zoll im Vergleich zu 7,9 Zoll beim Standardmodell. Daher wurden die Gabelfedern und die Ventile angepasst, um Unebenheiten mit der gleichen Nachgiebigkeit zu bewältigen und dennoch ein übermäßiges Eintauchen beim Bremsen zu vermeiden. Der Federweg der Hinterradaufhängung ist um 0,3 Zoll auf 7,0 Zoll gesunken.

Durch die Kombination des neu geformten Sitzes mit der überarbeiteten Federung sinkt die Gesamtsitzhöhe im Vergleich zum Standardmodell um insgesamt 5,8 cm. Das ist ein großer Unterschied für alle, die beim normalen KLR Schwierigkeiten haben, den Boden zu erreichen.

Es ist ein cleverer Schachzug von Kawasaki, die Attraktivität der KLR für ein breiteres Publikum zu öffnen, indem einfach die Sitzhöhe gesenkt wird. Seitdem sich die Emissionsvorschriften in Europa verschärft haben, ist der Verkauf dieses Modells jedoch gestoppt worden. Die neue Kawasaki KLR 650 S ist z. B. in den USA in den Lackierungen „Pearl Storm Grey“ und „Candy Lime Green“ erhältlich. Die KLR 650 S kostet 6.899 US-Dollar, die ABS-Version 7.199 US-Dollar.

