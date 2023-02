CFMoto 800NK vorgestellt. Die Chinesen wollen mit dem Naked für Aufsehen sorgen

Der chinesische Motorradhersteller CFMoto präsentierte den 800NK. Das neue Modell wurde auf Grundlage des KTM LC8c-Motors entwickelt. Es überzeugt nicht nur optisch, sondern auch leistungsmäßig. Die Marke ist in Europa präsent, daher ist davon auszugehen, dass das Motorrad auf unserem Kontinent erscheinen wird und möglicherweise ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis aufweist.

CFMoto beweist zum nächsten Mal, dass chinesische Motorräder auf Augenhöhe mit denen aus Japan oder dem Westen sind. Eine Infusion der Technologie von KTM hilft sicherlich, aber die neue 800NK – die über die sozialen Medien des Unternehmens enthüllt wurde – ist ein Motorrad, das wirklich jeden Zentimeter so beeindruckend aussieht, wie seine direkten Konkurrenten. Zu diesen Konkurrenten gehören die neue GSX-8S von Suzuki und die CB750 Hornet von Honda, sowie die etablierte Yamaha MT-07 und die kürzlich wiedergeborene KTM 790 Duke, die den gleichen Motor wie die 800NK hat.

Zuerst wurde das NK-C22 Konzept im vergangenen September vorgestellt. Es gab nie große Zweifel, dass die Serienversion in der ersten Hälfte des Jahres 2023 auf den Markt kommen würde.

In Bezug auf die Spezifikationen wurden bisher nur ein paar Details bekannt gegeben. Es verwendet den gleichen 799-ccm-KTM-LC8c-Motor, wie die 790 Duke und 790 Adventure. Der Motor ist auf 99 PS bei 9.000 U/min und 81 Nm eingestellt. Wir wissen auch, dass das Gewicht des 800NK beeindruckend niedrige 186 kg beträgt, was den Suzuki GSX-8S und sogar den Honda Hornet übertrifft. Das CFMoto-Modell bietet auch mehr Leistung als die 82 PS starke Suzuki oder der 91 PS starke Honda.

Dieser von KTM entworfene Motor sitzt in einem Stahlrohrrahmen mit einem Radstand von 57,7 Zoll und einer sportlichen KYB-Federung an jedem Ende, die vorne voll einstellbar ist und hinten über eine Vorspannungs- und Zugstufeneinstellung verfügt. J. Juan (jetzt Teil von Brembo) stellt die Bremsen her, mit zwei radial montierten Vierkolben-Bremssätteln vorne und einer einzelnen Zweikolbeneinheit hinten.

Die Frontpartie der 800NK schafft es, unverwechselbar zu sein. Der V-förmige Scheinwerfer ist ein deutlicher Fortschritt gegenüber den aktuellen NK-Modelle. Es ist ein Look, den CFMoto vermutlich in Zukunft bei weiteren Modellen übernehmen wird. Die veröffentlichten Fotos zeigen zudem ein vertikal platziertes TFT-Display, das wahrscheinlich ein Bluetooth-Modul und Navigationsunterstützung hat. Der Fahrer hat ebenfalls die Möglichkeit zwischen einem von drei Motormodi: Regen, Straße und Sport zu wählen.

Im Moment hat CFMoto keine Preisinformationen oder Einzelheiten darüber veröffentlicht, wann der 800NK verfügbar sein wird, auch nicht in China, aber er wird dort wahrscheinlich in den nächsten Monaten auf den Markt kommen.