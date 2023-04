Kawasaki wird dem Z650RS Traktionskontrolle für 2024 geben

Die Kawasaki Z650RS ist eines der neuesten Modelle im Neo-Retro-Segment und reiht sich neben Modellen wie der Yamaha XSR700, der Honda CB650R und der Suzuki SV650 in der Mittelgewichtsklasse ein. Viele schätzen das Bike aufgrund seines charmanten Retro-Designs und seiner zugänglichen Leistung.

Mit dem Fortschritt der Technologie in der Motorradindustrie werden immer mehr Sicherheitsfunktionen in Einsteigermodelle integriert. Auch der Z650RS wird für das Modelljahr 2024 mit Traktionskontrolle ausgestattet werden. Kawasaki Traction Control (KTRC) ist bereits in den Premiummodellen von Team Green enthalten und wird nun voraussichtlich auch in diesem Modell integriert. Dies geschieht höchstwahrscheinlich im Einklang mit den Sicherheitsvorschriften für Motorräder, ähnlich wie bei ABS, das mittlerweile bei fast allen Motorrädern serienmäßig eingebaut wird.

Das KTRC-System, das beim Kawasaki Z650RS zum Einsatz kommen wird, basiert wahrscheinlich auf einem Geschwindigkeitssensor und nicht auf einem Setup wie beim Z H2, Versys 1000 und anderen höherwertigen Maschinen.

Wie üblich bei Modellveröffentlichungen wird erwartet, dass der Kawasaki Z650RS im kommenden Jahr 2024 mit neuen Farbschemata auf den Markt kommt. Ansonsten bleibt es mechanisch identisch mit der aktuellen Version. Der erprobte 649 ccm flüssigkeitsgekühlte Parallel-Twin-Motor mit 67 PS Leistung, der auch in den Modellen Ninja 650, Versys 650 und Vulcan S zu finden ist, wird weiterhin eingesetzt.