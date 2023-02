Die Kawasaki Ninja ZX-4R ist fertig

Kawasaki hat bestätigt, dass eine neue Ninja ZX-4R Vierzylinder-Sportmaschine im Herbst 2023 nach Europa kommt.

Die ZX-4R ist ein Sportbike, das seit der legendären ZXR400 vor fast 30 Jahren in der Produktpalette des japanischen Unternehmens nicht mehr zu sehen war. Das Herzstück des ZX-4RR ist ein flüssigkeitsgekühlter DOHC-Reihenvierzylinder mit 16 Ventilen und einem Hubraum von 399 ccm. Bohrung und Hub messen 57,0 x 39,2 mm, was fast identisch mit der ZXR-400R von 1990 ist, die 57,0 x 39,0 mm misst und 398 cm³ Hubraum hat. Von da an ist dieser neue Motor jedoch vollkommen modern und profitiert von mehr als 30 Jahren technologischen Fortschritts, einschließlich einer Elektronik, die es damals einfach nicht gab. Die Drehzahl des Motors liegt bei 15.000 U/min.

Dieser Motor wird in einem Gitterrohrahmen aus hochfestem Stahl untergebracht, das dem kleineren Vierzylinder ZX-25R entlehnt ist, wobei das gesamte Motorrad an hochwertigen Showa-Federn aufgehängt ist. Die SFF-BP-Gabel von Showa ist mit einem horizontalen Back-Link-Federbein hinten kombiniert. Diese Variation und auch das BFRC-lite-Federbein von Showa sind auch im Superbike Kawasaki Ninja ZX-10R zu finden.

Der Rahmen soll neben einem flinken Handling auch eine gute Balance aus Steifigkeit und Flexibilität bieten – das heißt, er sollte alltagstauglich bleiben und nicht nur für vollen Nervenkitzel geeignet sein.

Gebremst wird vorne von einem Paar radial montierter Vierkolben-Bremssättel. Die Bremssättel haben ein Paar 32-mm-Kolben im oberen Sattel und zwei 30-mm-Kolben im unteren Bereich. Zwei 290-mm-Scheiben werden vorne verwendet, während hinten eine 220-mm-Scheibe mit einem Einkolben-Bremssattel eingebaut wird. Das Bike erhält auch einen 120/70 × 17-Vorder- und 160/60 × 17-Hinterreifen, was eine große Auswahl an griffigem, modernem Gummi bedeutet.

Der vielleicht größte Unterschied zwischen dem ZXR400 der späten 80er und frühen 90er und diesem modernen Sportbike ist die Elektronik, die den anderen vollmodernen Familienmitgliedern (wie der ZX-6R und der ZX-10R) ähnelt. Als elektronische Assistenzsysteme kommen KTRC (Kawasaki Traction Control) und vier Power-Modi zum Einsatz. Aus den vier Leistungsstufen Sport, Road, Rain und Rider kann der Fahrer den passenden Modus auswählen, um die Fahrt an die Straßenverhältnisse anzupassen. Die SE- und RR-Version werden serienmäßig mit einem KQS-Schaltautomat (Kawasaki Quick Shifter) für Hoch- und Runterschalten ausgerüstet. In diesem Fall muss die Kupplung beim Schalten nicht mehr manuell betätigt werden. Das Motorrad erhält außerdem einen 4,3-Zoll-LCD-Display mit mobiler Konnektivität und vollständiger LED-Beleuchtung.

Das Motorrad wird weltweit in drei Modellvarianten erhältlich sein: die Standardmaschine, eine SE- und eine RR-Version. Die SE erhält eine Kawasaki Racing Team-Lackierung, KQS (Kawasaki Quick Shifter) mit Blipper-Funktion zum Hoch- und Runterschalten, ein getöntes Windschild, eine USB-Anschluss und Rahmenschützer. Die RR erhält auch die KQS mit Blipper-Funktion, sowie RR-Grafiken und das bereits erwähnte BFRC-lite-Federbein von Showa.

Hier die technischen Daten: