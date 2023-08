Deutschland erlebt die Einführung der speziellen Kawasaki Ninja ZX-10RR WSBK Edition, von der lediglich 10 Modelle produziert werden. Diese beeindruckenden Maschinen werden individuell in der Kawasaki-Zentrale in Friedrichsdorf gefertigt.

Kawasaki Deutschland hat für das Modelljahr 2024 eine äußerst begrenzte Serie der Ninja ZX-10RR WSBK Edition auf den Markt gebracht. Dabei handelt es sich um mehr als nur eine Variation von Farbe und Grafiken. Diese Meisterwerke wurden sorgsam von den Experten des Kawasaki Racing Teams in ihrer Friedrichsdorfer Zentrale entworfen und hergestellt. Sie sind eine Hommage an die World Superbike-Rennmaschinen und spiegeln ihr ästhetisches Erscheinungsbild wider. Nur 10 dieser exklusiven Reproduktionen werden jemals für die Öffentlichkeit und nur in Deutschland zugänglich sein.

Die Ninja ZX-10RR verkörpert die ultimative Spitze der Supersport-Motorräder von Kawasaki und strebt in Sachen Leistung den Rennmaschinen von Jonathan Rea und Alex Lowes aus der Superbike-Weltmeisterschaft nach. Schon in ihrer Standardversion vereint die Ninja ZX-10RR alle Eigenschaften eines zeitgemäßen Supersportlers. Das Rennstrecken-optimierte ZX-10RR-Modell wurde mit einer Vielzahl von Feinabstimmungen ausgestattet: Der Motor wurde mit leichteren Kolben und Titanpleueln von Pankl Racing Systems aufgerüstet. Speziell entwickelte Nockenwellen, mit DLC beschichtete Kolbenbolzen und optimierte Ventilfedern steigern die Leistung des 998 cm³-Triebwerks auf über 200 PS. Der Einsatz von leichten Marchesini-Schmiederädern bringt zusätzliche Vorteile auf der Rennstrecke mit sich. Die zehn Sondermodelle verfügen außerdem über einen Kohlefaser-Endschalldämpfer von Akrapovic sowie eine getönte Windschutzscheibe im Performance-Paket.

Das herausragende Merkmal dieser Maschine ist zweifelsohne das Variable-Air-Intake-System. Diese fortschrittliche Technologie erlaubt die Anpassung der Ansaugtrichterlänge. Durch den Einsatz von optionalen Rennkomponenten wie einem Steuergerät für Renn-Kits, einem spezialisierten Kabelbaum und einer Kontrolleinheit kann das VAI-System aktiviert werden. Diese Innovation bewirkt, dass die Ansaugtrichter bei hohen Drehzahlen mittels Servomotoren angehoben werden, um einen verstärkten Luftstrom zu ermöglichen. Bei niedrigeren und mittleren Drehzahlen bleiben die Trichter abgesenkt, um optimale Zylinderfüllung durch die längeren Ansaugwege und höhere Gasgeschwindigkeiten sicherzustellen.

Jedes der zehn limitierten Motorräder wird im markanten WSBK KRT-Design gehalten sein und auf dem Tank eine nummerierte Plakette tragen, die ihre Position in der Serie kennzeichnet. Darüber hinaus werden diese Modelle mit einer exklusiven WSBK Edition-Box ausgeliefert. Diese Box enthält zwei Zertifikate mit den originalen Unterschriften von Jonathan Rea und Alex Lowes, einen Glasquader mit einem gravierten Modell des Motorrads, einen individuellen Schlüsselanhänger und einen I-Clip. Ebenfalls enthalten ist ein Aufkleber-Set mit den Startnummern von Rea und Lowes, damit der Fahrer die gewünschte Nummer für sein Motorrad auswählen kann.

Der Preis für dieses außergewöhnliche Motorrad beträgt 33.145 €.