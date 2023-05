Honda plant möglicherweise, zukünftige Africa Twin-Modelle mit aufgeladenen Motoren (mit Kompressor und Direkteinspritzung) auszustatten, wie aus einem kürzlich eingereichten Patent hervorgeht. Das Design des Patents deutet auf ein Adventure-Bike hin, aber sollte das Antriebssystem erfolgreich sein, könnte es auch in anderen Motorrädern eingesetzt werden.

Das Honda-Patent beschreibt eine Technologie, bei der ein 1100er-Zweizylinder-Motor mit einem Doppelschrauben-Kompressor kombiniert wird. Der Kompressor nutzt zwei Schraubwellen, die gegenläufig arbeiten und durch Verdrängung Druck erzeugen, während das Volumen zwischen ihnen und dem Gehäuse abnimmt. Der Kompressor befindet sich hinter den Zylindern auf dem Getriebe und wird von dieser Stelle aus mechanisch angetrieben. Die Ansaugluft wird über ein Rohrsystem vom Lenkkopfbereich zum Verdichter geleitet. Im senkrecht aufsteigenden Druckrohr zum Ansaugbereich befindet sich ein Bypass-Ventil, das überschüssigen Ladedruck bei Bedarf ablässt. Zwei abgezweigte Saugrohre führen dann hinab zu den beiden Zylindern.

Die Einspritzdüsen sind entweder an den Saugrohren oder direkt am Zylinderkopf platziert, um eine optimale Abstimmung hinsichtlich Ansprechverhalten und Kraftstoffverbrauch zu ermöglichen. Der Schraubenkompressor läuft direkt drehzahlabhängig vom Motor und erzeugt bei jeder Umdrehung die gleiche Menge an Luft, wodurch er eher dazu geeignet ist, gleichmäßig viel Drehmoment anzusammeln, als absolute Spitzenleistung zu erzeugen.

Die Beweggründe von Honda für die Verwendung von Kompressoren sind derzeit nicht vollständig klar. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass es darum geht, ein neues Adventure-Bike zur stärksten Maschine auf dem Markt zu machen. Vielmehr könnte es sein, dass die Ingenieure von Honda in die Zukunft blicken und vorhersehen, dass der derzeitige Africa Twin-Motor aufgrund von Emissionsvorschriften bald veraltet sein wird. Durch Hinzufügen des Kompressors, möglicherweise Anpassung des Hubraums und Optimierung der internen Struktur des Motors, könnte das Bike noch einige Jahre erfolgreich im Gelände bewegt werden.