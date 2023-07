Harley-Davidson resümiert das zweite Quartal 2023

Harley-Davidson zieht Bilanz für das zweite Quartal 2023 und verzeichnet nach einem erfolgreichen Start ins Jahr nun Verluste aufgrund einer vorübergehenden Unterbrechung der Motorradproduktion. Obwohl die Unterbrechung nur wenige Tage dauerte, hatte sie beträchtliche Auswirkungen auf die Finanzen des Unternehmens, da es an Komponenten von einem Zulieferer mangelte.

Im zweiten Quartal 2023 belief sich der Umsatz auf 1,446 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der operative Gewinn ging um 20 Prozent auf 221 Millionen US-Dollar zurück. Die Auslieferung von Motorrädern sank um 10 Prozent auf 42,9 Tausend Einheiten. Die Umsätze aus dem Motorradverkauf gingen um 5 Prozent auf 891 Millionen US-Dollar zurück, während der Verkauf von Bekleidung um 14 Prozent auf 66 Millionen US-Dollar fiel. Lediglich der Bereich „Teile und Zubehör“ verzeichnete einen leichten Anstieg von 1 Prozent und erzielte einen Umsatz von 216 Millionen US-Dollar. Der operative Gewinn in diesem Bereich sank jedoch um 8 Prozent auf 194 Millionen US-Dollar, obwohl die Marge von 30,9 auf 34,8 Prozent stieg.

Trotz dieser Herausforderungen verzeichnete Harley-Davidson im ersten Halbjahr insgesamt ein optimistisches Ergebnis mit einem Anstieg der Umsätze von 2,546 Milliarden auf 2,755 Milliarden US-Dollar. Der operative Gewinn erhöhte sich um 100 Millionen US-Dollar. Der Motorradverkauf stieg von 1,992 auf 2,193 Milliarden US-Dollar, wobei insgesamt 105,171 Maschinen ausgeliefert wurden, ein Anstieg von 2,482 im Vergleich zum Vorjahr. Besonders gefragt waren weiterhin die Grand American Touring Motorräder.

Obwohl das zweite Quartal mit einem Wachstum von 3 Prozent im Motorradverkauf endete und insgesamt 51,5 Tausend Motorräder an Kunden verkauft wurden, gab es regionale Unterschiede. In Nordamerika stieg der Verkauf symbolisch um 1 Prozent auf 35,1 Tausend Einheiten. Im EMEA-Bereich sank der Verkauf um 6 Prozent auf 8,1 Tausend Stück. Die höchste Zunahme wurde in der Region Asien-Pazifik verzeichnet, wo 24 Prozent mehr Maschinen als im zweiten Quartal 2022 verkauft wurden, insgesamt 7,5 Tausend Motorräder.

Was die Marke LiveWire betrifft, verzeichnete das Modell „ONE“ einen Rückgang von 85 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wobei nur 33 Einheiten verkauft wurden. Die Umsätze sanken um 44 Prozent von 13 auf 7 Millionen US-Dollar, und der operative Verlust betrug 32 Millionen US-Dollar, verglichen mit 19 Millionen US-Dollar im letzten Jahr. Trotzdem gibt das Unternehmen an, dass dieses Ergebnis den Erwartungen entspricht.

Die Prognosen für das Jahresende nach dem zweiten Quartal sind etwas verhalten. Der Hersteller erwartet ein geringeres Umsatzwachstum als ursprünglich geplant. Die ursprüngliche Schätzung von 4 bis 7 Prozent wurde auf 3 Prozent reduziert. Die prognostizierte Marge für den operativen Gewinn wurde von ursprünglich 14,1 bis 14,6 Prozent auf 13,9 bis 14,3 Prozent korrigiert. Im Fall von LiveWire wurden die Verkaufsprognosen ursprünglich zwischen 750 und 2.000 Einheiten erwartet, nun wurden sie auf 600 bis 1.000 Einheiten korrigiert.