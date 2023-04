Harley-Davidson meldete jüngst, dass der Verkauf von Motorrädern im ersten Quartal 2023 zurückging, aber dennoch eine Zunahme der Lieferungen und des Nettogewinns zu verzeichnen war. Die Marke LiveWire verzeichnete hingegen ein noch größeres Minus, was mit sinkendem Verkauf und Entwicklungskosten in Zusammenhang steht. Dennoch wurden die Prognosen für das laufende Jahr aufrechterhalten.

Obwohl der Verkauf von Harley-Davidson-Motorrädern um 12% zurückging und nur 39,4 Tausend Maschinen an neue Käufer verkauft wurden, stiegen die Umsätze um 20% auf 1,789 Milliarden US-Dollar. Der operative Gewinn lag sogar 28% über dem Vorjahr bei 370 Millionen US-Dollar. Der Nettogewinn wuchs ebenfalls um 37% auf 304 Millionen US-Dollar an. Das Unternehmen lieferte im gleichen Zeitraum 62,2 Tausend Motorräder aus, was einem Anstieg von 14% gegenüber dem Vorjahr entspricht, und der Umsatz allein mit Motorrädern betrug 1,302 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 23%.

Die Verkaufszahlen variierten in verschiedenen Regionen. In Nordamerika sank der Verkauf um 17% von 31,2 auf 26 Tausend Stück, während in Asien und Pazifik ein Anstieg von 3% von 6,7 auf 6,9 Tausend Stück zu verzeichnen war. In der EMEA-Region (darunter Europa) wurden 5,9 Tausend Motorräder verkauft, ein Rückgang von 6%. Die schlechten makroökonomischen Bedingungen in Nordamerika und das Zurückziehen aus einigen Märkten und Änderungen im Produktangebot in der EMEA-Region trugen zu diesem Rückgang bei.

LiveWire, die Elektromotorrad-Marke von Harley-Davidson, hatte im ersten Quartal einen Verkaufsrückgang von 97 auf 63 Stück zu verzeichnen. Der Umsatz sank von 10 auf 8 Millionen US-Dollar und die Verluste stiegen von 16 auf 25 Millionen US-Dollar. Dieser Rückgang ist nicht nur auf den geringeren Verkauf von Elektromotorrädern zurückzuführen, sondern auch auf die Entwicklungskosten und den allgemeinen Kostenanstieg aufgrund der Inflation.

Harley-Davidson gab bekannt, dass die Prognosen für das laufende Jahr aufrechterhalten werden, mit einer erwarteten Umsatzsteigerung von 4 bis 7% und einem operativen Gewinn im Bereich von 14,1 bis 14,6%. Investitionen sollen bei 225 bis 250 Millionen US-Dollar liegen. Für LiveWire bleibt die Verkaufsprognose bei 750 bis 2 Tausend Motorrädern und den Verlusten bei 115 bis 125 Millionen US-Dollar.