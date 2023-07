In den letzten Tagen hat Hero MotoCorp ein Patent für den Namen „Nightster 440“ angemeldet, was darauf hindeutet, dass eine überarbeitete Version des X440 Motorrads kurz vor der Markteinführung steht.

Kürzlich wurde in Indien das X440 vorgestellt, das neueste Angebot von Harley-Davidson. In Zusammenarbeit mit dem indischen Hersteller Hero MotoCorp entwickelt, ist das X440 das kleinste Motorrad in Harleys aktueller Modellpalette und das einzige mit einem Einzylindermotor. Dieses Motorrad soll die Präsenz der Marke auf dem asiatischen Markt stärken und hat bereits großen Anklang in der Region gefunden.

Es ist naheliegend anzunehmen, dass das X440 nicht das letzte Modell dieser Art sein wird, da viele Hersteller bekannte Plattformen für verschiedene Modelle nutzen. Das Design des X440 ist eher neutral gehalten und bewegt sich zwischen einem Cruiser und einem Naked Bike. Es bietet eine aufrechte Fahrposition mit einem hohen Lenker und mittig platzierten Fußrasten. Die Einführung dieses Motorrads hat Spekulationen über weitere Modelle im kleinen Hubraumsegment von Harley-Davidson angeregt.

In der Gerüchteküche brodelt es, und die Hinweise deuten auf eine mögliche „Nightster“-Version des X440 hin. Tatsächlich wurde der Name „Nightster 440“ in Indien patentiert, allerdings nicht von Harley-Davidson , sondern von Hero MotoCorp.

Für diejenigen, die mit Harleys aktueller Modellpalette vertraut sind, ist der Name Nightster bereits bekannt. Es handelt sich um das neueste Modell in Harleys Sportlinie und befindet sich unterhalb der Sportster-Serie. Der Nightster ist ein zugänglicheres und leichteres Modell mit einem 975 ccm großen, flüssigkeitsgekühlten V2-Motor. Was den Nightster 440 betrifft, können wir derzeit nur spekulieren, da das X440 bereits sehr zugänglich ist.

Berichten zufolge wird der kommende Nightster eine sportlichere Variante des X440 sein. Es wird vermutet, dass der Nightster 440 mit niedrigeren Lenkern ausgestattet sein wird, um dem Fahrer eine aggressivere Haltung zu ermöglichen. Zudem könnten Änderungen am Rahmen und möglicherweise auch an der Federung vorgenommen werden, um ein mitreißenderes Fahrerlebnis auf kurvigen Straßen zu bieten.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Situation entwickelt und welche konkreten Details über den Nightster 440 bekannt gegeben werden.