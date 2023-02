Harley-Davidson meldet für 2022 einen Rückgang der Motorradverkäufe um 8 %

Am 2. Februar 2023 gab Harley-Davidson seine vollständigen Finanzergebnisse für 2022, sowie für das 4. Quartal 2022 bekannt. Wie lief das Jahr für die Motor Company?

Im vierten Quartal 2022 hat die Motor Company 34.000 Motorräder ausgeliefert (nicht verkauft), was einer Steigerung von 18 % gegenüber den 28.900 im vierten Quartal 2021 ausgelieferten Stückzahlen entspricht. Dies trug zu einer ganzjährigen Auslieferungszahl von 193.500 Motorrädern bei (im Jahre 2021 wurden 188.000 ausgeliefert). Insgesamt stiegen die Motorradlieferungen bis Ende 2022 um drei Prozent.

Mit der offiziellen Ausgliederung von LiveWire in eine eigene Einheit Anfang des Jahres, unterteilt Harley-Davidson seine Berichterstattung nun in drei Segmente: Harley-Davidson Motor Company, Harley-Davidson Financial Services und LiveWire (zu der elektrische Laufräder von STACYC gehören). Wenn auf alle drei Segmente zusammen Bezug genommen wird, wird der entsprechende Firmenname jetzt als Harley-Davidson, Incorporated aufgeführt.

Wie sehen die tatsächlichen Motorradverkäufe nach globalen Regionen aus? Im Laufe des Jahres 2022 gingen die weltweiten Motorradverkäufe von Harley-Davidson (ohne LiveWire) leicht zurück. In Nordamerika wurden im 4. Quartal 2022 19.200 Motorräder verkauft, verglichen mit 19.500 im 4. Quartal 2021. In Europa, dem Nahen Osten und Afrika wurden im 4. Quartal 2022 6.600 Motorräder verkauft, ein Anstieg von 1 % gegenüber den 6.500 im 4. Quartal 2021. Die Region Asien-Pazifik verzeichnete im 4. Quartal 2022 mit 7.500 verkauften Motorrädern den größten Umsatzsprung, verglichen mit 6.800 verkauften Bikes im 4. Quartal 2021. In Lateinamerika wurden im 4. Quartal 2022 600 Motorräder verkauft, im Vergleich dazu 1.000 im 4. Quartal 2021.

Im Jahr 2022 verkaufte Harley-Davidson insgesamt in Nordamerika 117.100 neue Motorräder, ein Rückgang um 12 % im Vergleich zu den 133.700 im Jahr 2021. In Europa, dem Nahen Osten und Afrika verkaufte die Motor Company im Jahr 2022 30.500 Motorräder, ein Rückgang um 1 % im Vergleich zu den 30.900 des Jahres 2021. In der asiatisch-pazifischen Region wurden im Jahr 2022 27.900 Bikes verkauft, was einem Anstieg von 12 % gegenüber den 25.000 aus dem Jahr 2021 entspricht. In Lateinamerika schließlich wurden im Jahr 2022 2.900 Motorräder verkauft, was einem Rückgang von 20 % gegenüber den 3.700 des Jahres 2021 entspricht. Weltweit meldete Harley-Davidson für 2022 einen Rückgang der Motorradverkäufe um 8 % gegenüber dem Vorjahr.

Was ist mit LiveWire, das jetzt separat dargestellt wird? Im 4. Quartal 2022 wurden insgesamt 69 Motorräder ausgeliefert. Das sind 63 % weniger Stück als die 186, die im 4. Quartal 2021 ausgeliefert wurden. Der gemeldete Umsatz betrug 9 Millionen US-Dollar, ein Rückgang von 28 % gegenüber den 13 Millionen US-Dollar, die im 4. Quartal 2021 gemeldet wurden. Die Ergebnisse zum Jahresende sprechen jedoch eine andere Sprache.

Insgesamt lieferte LiveWire im Laufe des Jahres 2022 597 Motorräder aus, was einem Anstieg von 30 % gegenüber den 461 des Jahres 2021 entspricht. Der Jahresumsatz stieg 2022 ebenfalls auf 47 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 31 % gegenüber den Ende 2021 gemeldeten 36 Millionen US-Dollar entspricht. Verkaufszahlen wurden nicht angegeben.

Für diesen Berichtszeitraum meldete LiveWire weiterhin Betriebsverluste, sowohl im 4. Quartal 2022 als auch für das gesamte Jahr 2022. Verständlicherweise schreibt es diese Zahlen der Produktentwicklung und den Investitionskosten zu. Diese Verluste stiegen von 20 Millionen US-Dollar im 4. Quartal 2021 auf 29 Millionen US-Dollar im 4. Quartal 2022 und von 68 Millionen US-Dollar für das Gesamtjahr 2021 auf 85 Millionen US-Dollar im Jahr 2022.

Harley Davidson hat auch einen Ausblick auf 2023 mit Erwartungen eines bescheidenen Wachstums, einer Zunahme der ausgelieferten LiveWire-Stückzahlen auf 750 bis 2.000 und einem Betriebsverlustrahmen von LiveWire zwischen 115 Millionen und 125 Millionen US-Dollar präsentiert.

Die Motor Company listet ihre Strategiesäulen für die Hardwire Stufe II wie folgt auf: 1) Gewinnorientierung, 2) Selektive Expansion und Neudefinition, 3) Führend im Elektrobereich, 4) Wachstum über Motorräder hinaus, 5) Integriertes Kundenerlebnis und 6) Inklusives Stakeholder-Management. Dies ist die Phase der Hardwire-Strategie, in der sich das Unternehmen nach eigenen Angaben derzeit befindet.