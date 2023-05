Einzylinder-Triumphs sollen im Juni auf den Markt kommen

Am 27. Juni wird Triumph in London endlich die lang erwarteten, erschwinglichen Einzylindermodelle vorstellen, die in Zusammenarbeit mit dem indischen Hersteller Bajaj entstanden sind. Dies ist ein bemerkenswerter Wendepunkt für Triumph, da das Unternehmen seit den frühen 1990er Jahren kein Einsteiger-Motorrad mehr mit Einzylinder-Motor angeboten hat.

Ursprünglich plante Triumph, alleine zu agieren, indem es ein eigenes Werk in Indien baute. In den frühen 2010er Jahren entwickelte das Unternehmen zwei hochmoderne 250ccm Einzylinder-Motorräder, ein Naked-Bike „Street Single“ und ein Sportbike „Daytona 250“. Beide wurden beim Testen in der Entwicklungsabteilung des Unternehmens in Spanien gesichtet, sahen sehr nahe an der Fertigstellung aus und wurden 2013 offiziell angekündigt. Leider wurde das gesamte Projekt nur wenige Monate später abgebrochen.

2017 schloss Triumph einen Deal mit Bajaj, einem der führenden Motorradhersteller Indiens und einem großen Anteilseigner von KTM, um bei zukünftigen Modellen von 250ccm bis 750ccm zusammenzuarbeiten. Im Jahr 2020 wurde der Plan weiter konkretisiert: Die resultierenden Motorräder würden nicht nur in Indien, sondern weltweit verkauft werden.

Die in Indien hergestellten Modelle markieren den Höhepunkt einer Idee, die seit über einem Jahrzehnt in Arbeit ist. In den letzten Monaten wurden zwei unterschiedliche Modelle sowohl in Europa als auch in Indien getestet – ein traditionelles, retro-stilisiertes Roadster-Modell und ein ebenso von den 1960er Jahren inspirierter Scrambler. Beide teilen sich den gleichen Einzylinder-Motor, der dem sehr ähnlichsieht, der in der aktuellen Bonneville-Reihe verwendet wird.

Laut Aussage von Rajiv Bajaj, dem Geschäftsführer von Bajaj, soll der offizielle Start der Kooperation mit Triumph Ende Juni stattfinden. Der Ort der Veranstaltung wird voraussichtlich London sein und der Termin der 27. Juni.

Wenn alles wie geplant läuft, wird im zweiten Quartal mehr als ein Produkt starten. Triumph hat kürzlich Markenanmeldungen für die Bezeichnungen „Street Tracker“ und „Adventurer“ eingereicht, die vermutlich für die bevorstehenden Modelle verwendet werden. Eine dritte Markenanmeldung für den Namen „Hurricane“ würde besser zu einem Dreizylindermodell passen, aufgrund seiner historischen Bedeutung als BSA-basierte X-75 Hurricane in den 1970er Jahren.

Die genaue Größe der neuen Einzylinder-Triumphs ist noch unklar. Es wird spekuliert, dass der neue Motor in 250- und 400-ccm-Varianten entwickelt wird, um sich mit den 350-ccm-Einzylindern von Royal Enfield zu messen.