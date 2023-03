Das französische Unternehmen hat die Ergonomie und Schutzeigenschaften des Airbag-Systems perfektioniert und die neue Airbag-Weste Bering E-Protect Air auf den Markt gebracht.

Bering ist seit Jahren in der Motorradbranche tätig, stellte bereits vor zwölf Jahren den ersten Airbag für Motorradliebhaber vor. In den folgenden Jahren führte Bering eine Reihe von Innovationen in der Airbag-Technologie ein. Für das Modelljahr 2023 präsentierten die Franzosen die neuste Variante. Wodurch unterscheidet sich diese von den vorherigen Airbag-Westen?

Die neue E-Protect Air Weste ist kompakt und leicht zu tragen. Wie ihre Vorgänger wird die Airbagweste über der Motorradjacke getragen. Zusätzlich zu den technologischen Verbesserungen hat das neue Modell jetzt ein schlankeres Design.

Ab Unfallerkennung entfaltet sich der Bering-Airbag in weniger als 0,05 Sekunden und schützt Wirbelsäule, Steißbein, Brust und Bauch vor Verletzungen. Das neue Modell hat im SRA-Test vier Sterne bekommen. Zusätzlich wird die Fahrersicherheit durch den Einbau eines Protectflex (Rückenprotektor) gesteigert. C-Protect Air ist zertifiziert nach EN17092-6:2020.

Die Airbag-Weste besteht aus abriebfestem und wasserdichtem elastischem Synthetikgewebe. Dadurch ist sie dank 3D-Mesh-Futter in verschiedenen Wettersituationen einsetzbar, insbesondere bei hochsommerlichen Temperaturen. Es gibt auch eine Reißverschlusstasche auf der Vorderseite, die diesem Modell ein wenig Funktionalität verleiht.

Die E-Protect Air Weste ist komplett kabellos und muss nicht mit dem Motorrad verbunden werden. Crash-Erkennungssensoren sind in das Material eingebettet und halten den Fahrer frei und in voller Bewegungsfreiheit und Mobilität. Interessanterweise entschied sich Bering dafür, austauschbare Batterien zu verwenden, die bis zu 500 Stunden Fahrzeit bieten. Die Batterien bestehen aus einer 3,6-V- und einer 9-V-Einheit.

Auf dem französischen Markt ist Bering E-Protect Air an den Notrufdienst der IMA Group angeschlossen. Das Abonnement ist nicht kostenlos (der Preis beträgt 11,99 € pro Monat oder 299,99 € für eine lebenslange Lizenz).

Die Weste E-Protect Air ist in vier Größen von XS/S, M/L, XL/XXL und 3XL/4XL erhältlich. Ohne Abonnement des Notrufdienstes kostet diese 299 Euro.