Der Motorradmarkt in Deutschland stark im Plus

Der Motorradmarkt in Europa erlebt derzeit eine positive Entwicklung, und auch in Deutschland verzeichnet er ein beeindruckendes Wachstum. Im ersten Halbjahr 2023 konnte ein starkes Plus von 16,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet werden. Interessanterweise hat Honda dieses Mal nicht die Führung übernommen.

Im Zeitraum von Januar bis Juni 2023 wurden insgesamt 79.737 Motorräder in Deutschland verkauft, was das anhaltende Wachstum auf dem Markt verdeutlicht. Die Spitzenposition unter den Herstellern wird von BMW eingenommen, die 16.590 Motorräder verkauft haben, ein Wachstum von 5,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. An zweiter Stelle steht Honda mit beeindruckenden 13.428 verkauften Einheiten und einem beeindruckenden Verkaufsanstieg von 61 Prozent. Diese beiden Hersteller sind die einzigen, die die Marke von 10.000 verkauften Motorrädern überschritten haben. Den dritten Platz belegt Kawasaki mit 8.147 verkauften Einheiten und einem Absatzwachstum von 5 Prozent.

Die Top Ten der spezifischen Modelle zeigt eine interessante Präferenz der deutschen Motorradkäufer. An der Spitze steht die BMW R 1250 GS mit beeindruckenden 5.051 verkauften Einheiten, die deutlich führend ist im Vergleich zu ihren Konkurrenten. Auf dem zweiten Platz folgt die Kawasaki Z900 mit 2.447 Stück, während die Honda CB 750 Hornet mit 2.240 verkauften Exemplaren den dritten Platz belegt. Weitere beliebte Modelle sind unter anderem die Kawasaki Z650, die Honda CB650R Neo Sports Cafe, die Yamaha MT-07, die Honda Rebel 500 und CBR650R, die BMW F 900 R sowie die Yamaha Tenere 700.

Auch der Verkauf von Motorrädern der 125er-Klasse wurde separat erfasst und erreichte im ersten Halbjahr 2023 insgesamt 19.066 verkauften Einheiten. Dies entspricht einem Wachstum von 1,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Top-Drei in dieser Kategorie sind Honda (2.815 Stück), Yamaha (2.433 Stück) und Aprilia (1.974 Stück). Die KTM 125 Duke ist das meistverkaufte Modell in dieser Klasse mit 1.417 Stück, gefolgt von der Yamaha MT-125 mit 1.209 verkauften Einheiten und der Honda CB125R mit 1.040 verkauften Einheiten.

Interessanterweise scheint der Markt für elektrische Motorräder in Deutschland noch nicht vollständig Fuß zu fassen. Im ersten Halbjahr 2023 wurden insgesamt 854 elektrische Maschinen verkauft, was einem Wachstum von 1,5 Prozent entspricht. Die Top-Drei in diesem Bereich sind Zero Motorcycles, Vmoto und KTM, die das Angebot an elektrischen Zweirädern anführen.

Neben Motorrädern erfreuen sich auch Mopeds in Deutschland nach wie vor großer Beliebtheit, obwohl die Verkaufszahlen leicht rückläufig sind. Insgesamt wurden 10.063 Mopeds verkauft, was einem Rückgang von 6,6 Prozent entspricht. Die Spitzenposition in dieser Kategorie wird von Vespa mit beeindruckenden 3.898 verkauften Stücken eingenommen. Honda liegt mit 1.977 verkauften Mopeds auf dem zweiten Platz, gefolgt von Piaggio mit 1.293 verkauften Einheiten.

Während BMW, Honda und Kawasaki die Verkaufscharts anführen, bleibt abzuwarten, wie sich der Markt für elektrische Motorräder in den kommenden Jahren entwickeln wird.