Es haben sich zwei Schwergewichte der Motorradindustrie, Yamaha aus Japan und CFMoto aus China, zusammengeschlossen, um ein Joint Venture für die Herstellung von Motorrädern zu gründen. Dieses neue Unternehmen wird unter dem Namen „Zhuzhou CF Yamaha Motor Company (ZCYM)“ firmieren.

Bisher hat CFMoto bereits eine erfolgreiche Partnerschaft mit Pierrer Mobility, insbesondere mit KTM, für die Motorradproduktion in China unterhalten. Diese Zusammenarbeit ermöglichte es CFMoto, mit „Team Orange“ zu wachsen, was zur Einführung von Modellen wie 800 MT und 800 NK in das Sortiment der chinesischen Marke führte. CFMoto hat in den letzten Jahren eine starke Präsenz aufgebaut, und die neue Partnerschaft mit Yamaha verspricht, diese Position weiter zu stärken.

Obwohl bisher keine offiziellen Ankündigungen gemacht wurden, wird erwartet, dass diese Partnerschaft spannende Entwicklungen in der Motorradbranche mit sich bringen wird. Es bleibt abzuwarten, wie sich CFMoto und Yamaha in Zukunft positionieren werden. Wir können gespannt sein, welche neuen Projekte von diesen beiden Playern in der Motorradindustrie in naher Zukunft präsentiert werden.