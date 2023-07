BMW CE 02 vorgestellt auf den BMW Motorrad Days in Berlin

Am 7. Juli 2023 präsentierte BMW Motorrad sein neuestes elektrisches Zweirad, den CE 02, während der BMW Motorrad Days in Berlin. Vielleicht erinnern Sie sich an das Concept CE 02, das BMW erstmals im Jahr 2021 vorgestellt hat.

Die Serienversion des CE 02 weist ein ähnliches Design wie das Konzeptmodell auf. Während der BMW CE 04 auf urbane Profis abzielt, die ein einzigartig gestyltes elektrisches Pendlerfahrzeug suchen, richtet sich der BMW CE 02 gezielt an junge Fahrer, die noch keine Erfahrung mit motorisierten Zweirädern haben. Das Unternehmen bezeichnet es nicht als E-Scooter oder E-Motorrad, sondern nennt es einen „eParkourer“.

Der brandneue BMW CE 02 wird in drei Varianten angeboten: Regular, Highline und AM-Führerscheinklasse. In Deutschland können Personen mit einem Autoführerschein oder einem Alter von 15 bzw. 16 Jahren (je nach Bundesland) ein AM-beschränktes Zweirad fahren.

Leistung und Reichweite

Was die Leistung und Reichweite betrifft, gibt BMW an, dass der CE 02 eine maximale Leistung von 11 kW oder 15 PS sowie ein Drehmoment von 55 Nm hat. Die AM-beschränkte Version hat eine maximale Leistung von 4 kW oder 5 PS bei demselben Drehmoment von 55 Nm. Die Höchstgeschwindigkeit der 125-ccm-Version beträgt 95 km/h, während die AM-beschränkte Version eine Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h erreicht.

BMW verspricht eine Reichweite von fast 100 Kilometern oder genauer gesagt „über 90 Kilometer“ für die leistungsstärkere Version des CE 02. Dieses Modell wird von zwei luftgekühlten Lithium-Ionen-Batterien mit einer Betriebsspannung von 48 Volt angetrieben. Die beiden Batterien haben eine Gesamtkapazität von knapp 4 kWh (2-mal 1,96 kWh) und können entnommen werden. Die Ladezeit für eine vollständige Aufladung variiert je nach verfügbarem Stromanschluss und Ladegerät zwischen 3,5 und 5 Stunden.

Die schwächere Version des CE 02 ist mit nur einem Akkupack ausgestattet, was für eine Reichweite von mindestens 45 Kilometern ausreichen soll. Dieser Akku kann an einer Standardsteckdose in 3 Stunden vollständig aufgeladen werden.

Rahmen und Fahrwerk

Der Rahmen des BMW CE 02 besteht aus einem Stahlrohr-Doppelschleifenrahmen. Die Federung umfasst eine Telegabel vorne sowie eine Aluminium-Einarmschwinge und ein Federbein hinten mit einstellbarer Vorspannung. Die geschmiedeten Aluräder wurden von der Konzept- zur Serienversion übernommen und haben eine Größe von 14 Zoll. Scheibenbremsen sorgen für das Bremsen, und vorne ist serienmäßig ein ABS vorhanden. Die CE 02 ist rundum mit LED-Beleuchtung ausgestattet.

Gewicht und Sitzhöhe

Die Sitzhöhe beträgt sehr zugängliche 750 Millimeter. Das 11-kW-Modell des CE 02 wiegt 132 kg, während die AM-beschränkte Version ein Gewicht von 119 kg aufweist.

Fahrmodi

Das Basismodell CE 02 bietet zwei Standard-Fahrmodi: Flow und Surf. Anhand der Beschreibungen von BMW scheint Flow für den urbanen Stop-and-Go-Verkehr gedacht zu sein, während Surf für dynamische Fahrten außerhalb der Stadt geeignet ist. Die Highline-Variante des CE 02 bietet zusätzlich den Flash-Modus, der als „sportlich und dynamisch“ beschrieben wird.

Ausstattung

Der CE 02 ist serienmäßig mit Keyless-Ride, einer USB-C-Buchse und einem TFT-Display ausgestattet. Bei der Highline-Variante können Sie außerdem die BMW Motorrad Connected App im Cradle-Modus auf Ihrem Smartphone verwenden, um Ihr Telefon als zweiten Bildschirm zu nutzen. Die Highline-Version bietet auch zusätzliche Funktionen in der App, wie die Anzeige des Ladestatus des CE 02 und weitere Informationen.

Zur weiteren serienmäßigen Ausstattung gehören Schlupfregelung, Rekuperationsstabilitätskontrolle und ein langsamer Rückwärtsgang zum Rangieren.

Verfügbarkeit und Preise

Die beiden Versionen des BMW CE 02 werden im Frühjahr 2024 auf den Markt kommen, und die Preise wurden bereits bekannt gegeben. Der Preis für die Version mit einer maximalen Leistung von 4 kW (5 PS) und einer Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h beginnt bei 7.500 Euro. Die Version mit einer Leistung von bis zu 11 kW (15 PS) und einer Höchstgeschwindigkeit von 95 km/h kostet 8.500 Euro.