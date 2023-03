Die 21. BMW Motorrad Days finden vom 7. bis 9. Juli 2023 in Berlin statt.

Es ist das zweite Jahr, dass BMW die Veranstaltung in Berlin ausrichtet, nachdem zuvor Veranstaltungen in München stattgefunden haben. BMW hat dieses Jahr auch Grund zum Feiern – das 100-jährige Jubiläum.

Es ist keine Überraschung, dass BMW Motorrad alle Register zieht, um in diesem Jahr für jeden etwas zu bieten. Da die Marke angesehene Maschinen anbietet, die sehr unterschiedliche Arten von Fahrern ansprechen, sind Veranstaltungen und Aktivitäten geplant, die alle diese Gruppen ansprechen sollen – und sogar Kinder.

Letztes Jahr fanden die BMW Motorrad Days zeitlich nahe dem Pure & Crafted Festival (dem Musik- und Motorradkultur-Festival) statt – aber es war nicht dasselbe Wochenende. Für 2023 hat sich der Ansatz geändert. In diesem Jahr können die Teilnehmer der BMW Motorrad Days und/oder des Pure & Crafted Festivals zwischen diesen Veranstaltungen hin und her rutschen, da diese am selben Wochenende und in derselben Gegend starten.

Probefahrten mit allen aktuellen BMW Motorrädern und Scootern sind selbstverständlich, ebenso wie die Sonderoption „Fahren ohne Führerschein“, bei der Fahranfänger unter Aufsicht eine Runde mit einer BMW drehen können. Auch Präsentationen, Essen und Trinken, sowie all die üblichen Dinge, die man von einem Motorradfestival erwartet, sind reichlich vorhanden. Wie zu erwarten, ist auch eine Sonderausstellung zum 100-jährigen Jubiläum geplant.

Darüber hinaus bietet das BMW Motorrad Werk Spandau Führungen an, die nur vor Ort bei den BMW Motorrad Days gebucht werden können. Für Adventure-Fans wird auf dem nahegelegenen Offroad-Gelände die Möglichkeit zum Campen geboten (mit Voranmeldung).

Vom 6. bis 8. Juli findet im MCC Schenkenhorst zudem die BMW Motorrad International GS Trophy 2024 Namibia Qualifying Round statt. Dieses Event ist als Qualifikation für alle GS-Fahrer gedacht, deren Heimatland kein eigenes International GS Trophy-Team aufstellt – wobei sich die drei besten Qualifikanten hier zum ersten Mal in der Geschichte der GS Trophy zu einem internationalen Team zusammenschließen.

Wenn Sie eher ein Fan der sportlichen Seite von BMW sind, machen Sie sich keine Sorgen. Etwa eine Stunde entfernt finden Sie den Spreewaldring, wo Sie auf seinem 2,7 Kilometer langen Rundkurs auf neuen Motorrädern der BMW S 1000-Familie fahren können.

Der Eintritt zu den BMW Motorrad Days ist kostenlos.