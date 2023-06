Aprilia hat ihren neuen Tuareg-Prototypen erfolgreich getestet, der speziell für die Herausforderungen der Wüste entwickelt wurde. Nach den ersten Testläufen des Motorrads äußerten sich die Werksfahrer Jacopo Cerutti und Francesco Montanari positiv über das Fahrzeug.

Die Öffentlichkeit hatte während der beeindruckenden Aprilia All-Stars-Feier am 27. Mai die Gelegenheit, einen ersten Blick auf den Tuareg zu werfen. Dieses Motorrad basiert auf der technischen Plattform des erfolgreichen Serienmodells, das in der italienischen Motorally-Meisterschaft eingesetzt wird.

Aprilia Racing hat in Zusammenarbeit mit Gcorse, im Besitz der Guareschi-Brüder, diese beeindruckende Maschine für den Einsatz in der Wüste entwickelt. In den Anfangsphasen lag der Fokus auf dem Chassis, wobei ein neuer modularer Rahmen eingeführt wurde. Die Geometrie wurde angepasst, um Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten und einen erhöhten Federweg zu gewährleisten. In den kommenden Monaten werden sie weiterhin an der Weiterentwicklung des Motors arbeiten und einen Zusatztank hinzufügen.

Die Wettbewerbsversion des Aprilia Tuareg 660 ist mit einer Öhlins-by-Andreani-Federung, einem SC-Project-Volltitanauspuff und einem speziellen Sprint-Luftfilter ausgestattet. Auch Metzeler ist an Bord, da sie Interesse am Abenteuersegment der Zweizylinder-Motorräder haben und Aprilia ausgewählt haben, um Produkte für zukünftige Rallye-Raids zu entwickeln.

Kürzlich nahmen Aprilia Racing und GCorse an den fünften und sechsten Prüfungen der italienischen Motorally-Meisterschaft in Umbertide teil. Sowohl Jacopo Cerutti als auch Francesco Montanari überzeugten auf den werksseitigen Aprilia Tuareg 660-Maschinen in der G-1000-Klasse, die für Mehrzylinder-Motorräder über 600 cm³ reserviert ist.

Hier ist, was Cerutti und Montanari zu ihrem Feedback zu sagen hatten:

Jacopo Cerutti äußerte sich positiv über die Fahreigenschaften des ersten Prototyps des Tuareg für Wüstenrennen. Er betonte, dass noch viel Arbeit vor ihnen liege, jedoch sei er zuversichtlich angesichts der nächsten Entwicklungsschritte, da die Ausgangsbasis in Bezug auf die Chassis-Architektur hervorragend sei.

Francesco Montanari erklärte, dass der erste Test mit dem Tuareg für afrikanische Rennen fantastisch gewesen sei. Die Verbesserungen auf der Ebene der Chassis-Architektur seien sofort spürbar gewesen und hätten es ihnen ermöglicht, das Tempo leichter zu forcieren. Er ist zuversichtlich, dass sie auf dem richtigen Weg sind.